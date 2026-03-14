Caótico día en la París-Niza: clasificación general para Daniel Martínez y Harold Tejada en la etapa 7

El campeón de Francia Dorion Godon ganó este sábado en Isola la séptima etapa de la París-Niza, reducida a solo 47 kilómetros debido a las difíciles condiciones meteorológicas en la región de Niza.

El corredor del equipo Ineos se impuso al esprint por delante del eritreo Biniam Girmay y del neerlandés Cees Bol tras apenas una hora de carrera aproximadamente, dando a Francia su primera victoria en esta 84ª edición.

🏆Victoria para Dorian Godon en la etapa 7 de la #ParisNiza 206. pic.twitter.com/04ngQ68kJZ — Teledeporte (@teledeporte) March 14, 2026

En la víspera de la llegada final a Niza, el danés Jonas Vingegaard sigue al frente de la clasificación general con una enorme ventaja de 3 min 22 seg sobre el colombiano Dani Martínez.

Los organizadores ya habían acortado la etapa el viernes, puesto que las nevadas hacían imposible la llegada prevista inicialmente en Auron, situada a 1.600 m de altitud.

Volvieron a reducir el kilometraje este sábado por la mañana, mientras trombas de agua caían sobre Niza, haciendo que la primera parte del recorrido inicial fuera demasiado peligrosa, sobre todo en los descensos.

Qué canal transmite la París-Niza 2026

Top 10 tras la etapa 7

1. Dorian Godon (FRA/Ineos Grenadiers) - 1:01:48

2. Biniam Girmay (ERI/NSN Cycling) - m.t.

3. Cees Bol (NED/Decathlon-CMA CGM) - m.t.

4. Laurence Pithie (NZL/Red Bull-Bora) - m.t.

5. Luke Lamperti (USA/EF Education-EasyPost) - m.t.

6. Mike Teunissen (NED/XDS-Astana) - m.t.

7. Jensen Plowright (AUS/Alpecin-Premier Tech) - m.t.

8. Jasper Stuyven (BEL/Soudal-Quick Step) - m.t.

9. Matteo Trentin (ITA/Tudor Pro Cycling) - m.t.

10. Samuel Watson (GBR/Ineos Grenadiers) - m.t.

Para los colombianos no fue un día ni bueno, pero tampoco malo. Dicho corte de la competencia en una de sus jornadas más importantes los dejó en lugares similares de la clasificación general.

Daniel Felipe Martínez deberá luchar durante el domingo por recortar distancias con el líder, Jonas Vingegaard. Será una jornada final en Niza que comprenderá 129.2 km y tendrá tres premios de primera categoría a lo largo del trazado.

Daniel Felipe Martínez libra lucha con Jonas Vingegaard en la París-Niza 2026. Foto: Cortesía Red Bull-Bora

Se esperaría que en la alta montaña Martínez, así como también Harold Tejada que ya ganó una de las fracciones, puedan sacar provecho para meterse de una mejor manera en el top 10 de la París-Niza 2026.

Tejada salió temporalmente de los primeros diez lugares, luego de haber sido ganador el día anterior. En dicha fracción ganó en solitario, luego de lanzar un ataque en los últimos kilómetros que le permitieron alzar los brazos en la llegada a Apt.

El nuevo y particular apodo que la París-Niza le colocó a Harold Tejada tras su brillante victoria de etapa

A través de ESPN y con cubrimiento de SEMANA se podrán seguir las emociones de una de las clásicas más importantes, que sirven como antesala para las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España).

Clasificación general París-Niza

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 22:19:54

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 3:22

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 4:34

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 4:53

5. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 7:37

6. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 7:46

7. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 8:15

8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 8:50

9. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 11:08

10. Mattéo Vercher (FRA/Total Energies) a 12:04