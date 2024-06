José Miel se despachó contra Camilo por declaraciones sobre Karen en ‘La casa de los famosos’

¿Qué pasó entre José Miel y Camilo Pulgarín?

Por medio de un video, el exparticipante negó la versión de Camilo, asegurando que “Nunca la saludé y nunca me despedí, no hay que decir cosas solo por decir para quedar bien con las personas. Y si tiene video de ese día donde la estoy abrazando, me encantaría verlo. Espero quede claro”.