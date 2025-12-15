Líderes empresariales. Lulo Bank supera los 500.000 millones de pesos en cartera de crédito, todo un hito para la banca digital en Colombia

La banca digital vive un auge sin precedentes. ¿Qué significa para ustedes estar al frente de Lulo Bank?

IGNACIO GIRALDO: Estamos viviendo el punto de quiebre más importante en la historia del sistema financiero en Colombia. Es un momento maravilloso para cuestionarlo todo y darnos cuenta de que la tecnología, la experiencia y la generación de valor para nuestros clientes es absolutamente relevante. Liderar Lulo significa llevar las banderas de la transformación. El cliente es, genuinamente, lo más importante.

SANTIAGO MEJÍA: En este momento, cuando hay tantos competidores, lo más importante es entender las necesidades que tienen los usuarios para así poder comunicarlas a través de nuestra aplicación. Queremos que los usuarios se lleven una buena experiencia desde que conocen Lulo hasta que utilizan la app.

La industria financiera todavía tiene un pie en la banca tradicional. ¿Cuál ha sido el mayor reto?

I.G.: Las nuevas tecnologías no son lo más importante, esas ya existen hace tiempo y en muchas industrias. Lo más importante es cambiar mentalidades, darnos cuenta de que el cambio es cultural, no tecnológico. Eso cambia desde la forma en cómo el regulador ofrece alternativas para los colombianos o cómo tenemos que comenzar a hablar de Bre-B y de que sea realmente interoperable para Gobierno, empresas y usuarios.

Desde el transporte público en el día a día hasta para el pago de impuestos, se deben eliminar todas las fricciones. Hoy ya estamos a casi un año de que debía entrar en vigencia la interoperabilidad 4x1.000 para todos los colombianos. Lo que hacemos ahora es la transformación. Así que compitamos por generar valor, no por poner barreras.

S.M.: Y siempre teniendo presente que el cliente está en el centro. Es el que tiene que llevarse la buena experiencia. Si necesita subir un ticket o atención, que sea rápida, 24 horas. Si necesita tener un canal de servicio, que sea el que mejor le funcione, independientemente de si es WhatsApp o correo. O si lo que quieren es invertir en dólares, que podamos asesorarlo.

Ignacio Giraldo CEO de Lulo Bank. y Santiago Mejía Vicepresidente de Lulo Bank. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Su esencia siempre ha sido romper paradigmas…

I.G.: Sí, y lo más relevante es darnos cuenta de que la banca en Colombia tiene que liberarse. Siempre nos han dicho que debemos ser de un banco o de cierta institución porque es la única forma de trasladar dinero sin costo o porque la nómina se debe pagar ahí. Eso ya cambió. El poder de las finanzas es de los colombianos y dónde tener su cuenta es su elección.

S.M.: Todo lo anterior acompañado de algo muy importante: entender que Lulo es una aplicación segura, confiable, transparente, en la que les mostramos los beneficios a los usuarios desde que ingresan. En Lulo pueden ahorrar, invertir o conseguir un crédito. Lo que hacemos es acompañar a esos usuarios con una aplicación muy ágil que les permite guiarse para encontrar lo que están buscando en un banco.

¿Cómo logran que la tecnología realmente tenga sentido para sus clientes?

I.G.: La tecnología solo hace sentido si genera valor para el cliente y para nosotros como colaboradores. Tenemos un equipo de altísimo desempeño con el que siempre estamos pensando lo mejor para el usuario, y la tecnología habilita eso desde muchos frentes: experiencia, velocidad en desarrollo de producto y la eficiencia que tiene el banco.

S.M.: También es importante que el error sirva de aprendizaje. En una banca digital tenemos que probar productos, pero además medir y entender si funcionan o no, o si los usuarios los están adoptando.

La educación financiera ha sido su bandera…

I.G.: Definitivamente. Empezamos por eliminar comisiones obsoletas para que los usuarios tengan opciones y sus cuentas de ahorro sean realmente para ahorrar. Además, si quieren ahorrar en diferentes monedas y obtener rendimientos está Lulo X. La educación financiera es la manera de mostrarle a Colombia que un usuario puede relacionarse con un banco que lo acompañe en su camino hacia la libertad, y no uno con el que interactúe por obligación.

S.M.: Es importante que todos logremos cambiar la mentalidad. No todo depende de la compañía, sino de los usuarios: entender cuál es el banco que quiere tener, uno que genere mayor rentabilidad y oportunidades.

¿Cómo creen que se complementan sus roles desde la ejecución hasta la estrategia?

I.G.: Tenemos un equipo de alto desempeño, con mucha claridad y energía para analizar cómo las tendencias de diferentes industrias aplican a la evolución del sistema financiero colombiano. Siempre teniendo en cuenta que la tecnología es la primera forma para resolver los temas.

S.M.: Y garantizando que los productos funcionen como los soñamos. Si desde la estrategia hacemos que el producto funcione, que los usuarios entiendan su valor, creceremos hacia el futuro.

Hablando de futuro, ¿hacia dónde va a evolucionar la banca digital?

I.G.: La banca tiene que ser ciento por ciento digital. Ya no importa la ubicación, ni el nivel de ingresos, ni ninguna vertical. Además, esta banca es mucho más segura y da mayor trazabilidad. Las comisiones obsoletas o la banca cerrada son cosa de otra época. Estamos en un momento en el que competimos por generar valor genuino al usuario.

S.M.: Y tenemos una herramienta muy potente y es Lulo X, un aliado del banco para tener inversiones en dólares o euros, e invertir en algunos criptoactivos como Solana, Bitcoin o Ethereum. Con la banca digital no solo dependemos de una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito o un crédito de libre inversión, también se puede aprovechar para tener ahorros en otras monedas.

¿Qué se viene para Lulo en 2026?

I.G.: Muchísimo valor, con experiencias de cliente absolutamente sencillas. Queremos un sistema financiero abierto, interoperable y multiplataforma, en el que los colombianos puedan ahorrar, tomar una tarjeta de crédito o un crédito si lo necesitan, invertir o manejar su dinero en diferentes monedas.