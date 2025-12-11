Tener este tope de dinero en la cuenta corriente puede salirle caro: esta es la cantidad máxima que recomiendan los economistas

Miles de personas utilizan sus cuentas bancarias para almacenar sus ahorros o para proteger sus ingresos. Sin embargo, las personas deben conocer si el dinero que tienen almacenado les está generando alguna rentabilidad o si, por el contrario, pueden estar perdiendo al no usarlo en las transacciones comerciales.

El portal La Razón destaca las opiniones de los economistas, quienes señalan que la inflación del país en el cual se encuentre la cuenta puede generar pérdidas financieras para los usuarios titulares.

Las personas deben conocer la rentabilidad de sus cuentas al momento de firmar los documentos. | Foto: Guillermo Torres - Semana

Por otra parte, se recomienda que las personas soliciten asesoría a los funcionarios del banco para conocer el movimiento de su cuenta y cuáles son los beneficios a los cuales tienen derecho.

Frente a la cifra máxima que se recomienda tener en las cuentas de ahorro, se sugiere, en primer lugar, un 10 % de los gastos que se deben enfrentar cada mes, y otro 10 % adicional que permitirá contar con un seguro frente a cualquier adversidad que pueda sufrir la persona.

En relación con la rentabilidad, las personas pueden verificar los informes que les envían las entidades bancarias cada mes para conocer el estado real de sus cuentas y las medidas que pueden tomar.

Otro de los consejos que dan los expertos es tener fondos distribuidos en diferentes entidades. Este método podría reducir el riesgo de perder todos los ahorros en caso de que algo inesperado ocurra con una de ellas.

Por otra parte, los expertos señalan los aspectos fundamentales por los cuales una entidad bancaria puede tomar la decisión de cerrarle su cuenta o generarle dificultades con sus productos financieros.

Cada entidad tiene diversas normativas para el manejo de la cuenta de ahorros. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son otras razones por las cuales le pueden cerrar su cuenta bancaria?

Mal uso de los productos ofrecidos.

Bloqueo por robo o por sospecha de intento de fraude.

Bloqueo por errores reiterados al digitar las contraseñas.

Daños técnicos en el sistema.

Actualizaciones momentáneas del sistema.

Pérdida de las tarjetas o de los medios de acceso a las cuentas.

Órdenes de embargo emitidas por entidades judiciales.

Impago de los productos adquiridos.

Junto a estas causas, se destaca que las personas deben mantener sus datos personales actualizados para poder ser contactadas por las entidades bancarias y para que estas puedan conocer de primera mano cualquier cambio de contacto o domicilio del titular de la cuenta.