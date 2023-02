Mari Manotas subió fotos con su nuevo amor, ¿de quién se trata?

Aunque Mari Manotas dijo que –por ahora– no pensaba en vestirse de blanco y llegar al altar, todo parece indicar que sí le está dando una nueva oportunidad al amor. Y es que, a través de su cuenta de TikTok, compartió un amoroso video junto a su nueva pareja sentimental. Cabe recordar que ella y su exesposo, Alejandro Riaño, anunciaron su separación el año pasado, en el mes de marzo.

Alejandro Riaño y Mari Manotas tienen tres hijos. - Foto: Instagram @alejandroria @marimanotas

Vale la pena recordar que hace un par de meses la mujer fue captada muy cerquita de un misterioso hombre en un concierto de salsa en la capital colombiana. Aunque después dijo que solo se estaban abrazando y que era un amigo, al parecer es la misma persona que ha venido mostrando en los contenidos de sus redes sociales.

Se trata de Alejandro Calderón, un hombre de 33 años que nació en Manizales y estudió Administración de Negocios en la Universidad Javeriana, según su perfil profesional de LinkedIn. Además, en una entrevista que ofreció en The Digital Raft, habló sobre su gusto por los negocios y cómo fundó Home Partner y Wiwo.

En su primer emprendimiento, ofrece servicios de reparaciones en casa y lo que busca es que sea algo más específico y personalizado para cada persona que lo necesite. Y en el segundo, Wiwo, reúne en la plataforma a quienes tienen trabajos “no tan técnicos” como los meseros, cantineros, jardineros, etc.

Calderón siempre se ha desempeñado en el mundo del marketing, la tecnología y el entretenimiento, pues en el año 2020 hizo parte de la reconocida aplicación Tinder Colombia como Country Manager.

Se desconoce si ha estado casado o tiene hijos, pero lo que sí se ha hecho público es su relación con la arquitecta, quien no duda en presumirlo a través de sus redes sociales y dedicarle mensajes de amor y agradecimiento por llegar a su vida.

En esta ocasión, Mari Manotas compartió una fotografía junto a su pareja en un lujoso restaurante. En sus historias de Instagram, les dijo a sus seguidores que estaban de cita romántica en un nuevo lugar y que, además, la vista y la compañía eran hermosas.

Mari Manotas y su novio estuvieron en una cita romántica. - Foto: @marimanotas

Luego de terminar su velada, la empresaria compartió otra fotografía en sus historias, donde estaban ambos posando frente a un espejo y agregaron un emoji de corazón.

Mari Manotas se mostró muy enamorada a través de sus redes sociales. - Foto: @marimanotas

Alejandro Riaño le envió mensaje a Mari Manotas, su expareja, al enterarse de que tenía nuevo novio

Tiempo atrás, Alejandro Riaño y Mari Manotas se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula nacional, debido a la química y unión que crearon durante seis años. Pese al vínculo que formaron en su familia, a principios de 2022 los dos creadores de contenido decidieron separarse y tomar caminos distintos, conservando su rol de padres y una buena amistad.

Tras varios meses enfocados en sus hijos y el bienestar de su familia, ambos famosos volvieron a quedar en el centro de distintas noticias en las plataformas digitales, debido a contenidos que salieron a la luz donde se confirmó que ya estaban en nuevas relaciones. El comediante y la empresaria abrieron las puertas de su corazón a otras personas, tiempo después de firmar el divorcio.

En el proceso de rehacer sus vidas, Alejandro Riaño y María Alejandra Manotas sorprendieron a sus fieles seguidores de las redes sociales con publicaciones en las que se dejaron ver muy amorosos y románticos con las parejas que sostienen un romance.

No obstante, recientemente, el humorista llamó la atención de algunos curiosos, luego de conceder una entrevista donde habló de su relación pasada. El colombiano se sinceró y contó un poco de lo mucho que la creadora de contenido y él lucharon por salvar su idea de familia y el amor que se tenían.

“Al final ya muchas cosas no nos estaban funcionando, lo terminamos superhablado. Tuvimos unas semanas donde lloramos juntos, donde nos dijimos lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba del otro. Entendiendo el lugar de cada uno”, dijo Riaño en diálogo con El Gatales, influencer que le realizó una serie de preguntas sobre su presente en un pódcast audiovisual.

En esta conversación, el comediante aprovechó para revelar que, una vez se enteró de que Manotas ya estaba en una relación, quiso enviarle un mensaje muy contrario a lo que la gente pensaría. El artista señaló que dedicó unas sentidas palabras para ella, deseándole lo mejor y esperando que aquella persona la cuidara y fuera muy buena.

Mari Manotas, su nuevo novio y Alejandro Riaño. - Foto: cuenta de instagram @marimanotas / Cuenta de Instagram @alejandroria

“Me acuerdo el día que me enteré de que estaba saliendo con alguien. Otra persona fácilmente podría decir: ‘Juep… ya saliendo’ (hizo representación de alteración). Nada, le escribí un mensaje superlindo como: ‘Espero que te consientan, te mereces lo mejor, espero que sea una gran persona y que te cuiden’”, mencionó, para después enfatizar en lo importante que era esto, ya que sabía que el nuevo hombre de su ex estaría compartiendo con sus hijos a futuro.

“Además, porque sé que esa persona va a tener contacto con mis hijos, entonces necesito que sea alguien chévere. Algo importantísimo”, agregó.

De igual manera, Alejandro indicó que una vez la mamá de sus niños se enteró de que él estaba saliendo con alguien, también reaccionó y le envió un mensaje, en el que le dio buenos deseos para que las cosas funcionaran con la nueva mujer que llegó a su vida.

“Lo mismo cuando ella se enteró de que yo ya estaba con alguien. Ella me dijo: ‘Ojalá estén muy felices, que te traten muy bien; no la embarres’. Todo muy bonito”, relató el colombiano en la entrevista.