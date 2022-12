Mari Manotas no se quedó callada y le respondió a usuario que la señaló de gastarse la plata de Alejandro Riaño

Una de las separaciones que más causó conmoción y sorpresa en los seguidores de farándula colombiana fue la separación de María Alejandra Manotas y el comediante Alejandra Riaño. Luego de varias especulaciones por parte de sus seguidores, los famosos confirmaron su separación por medio de sus redes sociales en donde aseguraron que tendrían la mejor comunicación y relación en pro del bienestar de sus tres hijos, fruto del amor que ambos se tuvieron. La separación se confirmó en el mes de marzo del presente año.

La empresaria en reiterativas ocasiones ha manifestado que tiene una buena relación con el padre de sus tres hijos. “Ha sido un proceso bonito, porque he recibido mensajes muy lindos. La relación con Alejandro está bien, somos un par de papás muy bacanos. El amor se transformó, ya no estamos juntos, pero tratamos de llevárnosla lo mejor posible. Ha sido lindo”, indicó la emprendedora.

Recientemente, por medio de la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram, uno de los seguidores de María le cuestionó si actualmente se encontraba gastándose el dinero de su ex, haciendo referencia al comediante Alejandro Riaño.

María no se quedó con la espinita y le contestó de manera contundente a quien lanzó la pregunta e incluso en medio del video donde le contestaba, Manotas reveló el usuario de la persona que realizó dicha indagación.

“Tengo que confesar que me reí mucho haciendo este video. De ahora en adelante así responderé a los ‘haters’”, escribió junto al clip, e inició diciendo: “¿Y qué se supone que tiene que hacer uno, entonces? ¿Quedarse en la cama llorando? ¿Arroparse con los billetes? ¡Ya sé! Decirle al ex que vuelva con uno y así devolverle la plata”.

Con un tono jocoso, la mujer agregó a lo dicho anteriormente: “Me queda una suma millonaria de plata, y me voy a viajar, me falta operarme, comprar muchas carteras y zapatos”.

En la argumentación que dio la emprendedora mencionó a los tres hijos que tuvo con el comediante. “Tengo tres hijos, y ellos cuestan un montón y a lo que está el dólar. Hay que pagar colegio, universidad, juguetes, ropa, comida, la señora que ayuda en la casa. Obvio, eso ocupa una parte de esa plata porque no todo es para uno”.

Para finalizar, la arquitecta indicó que trabajaba por deporte, ya que le daba pereza quedarse en casa e incluso invitó a sus seguidores a que le indicarán que harían con esa plata; además, afirmó que podría estarlos invitando a algo con ese dinero.“Lo más chévere de todo es que, después de divorciarme, yo trabajo por gusto. Me encanta trabajar, porque con toda esa plata que me quedó yo no necesito hacer nada, pero es que me aburro”.

Mari Manotas, exesposa de Alejandro Riaño, mostró por primera vez al que sería su nuevo novio

Con el paso del tiempo, la arquitecta ha revelado algunos de los detalles que la llevaron a ella y Alejandro a tomar la decisión de separarse. Y es que hace unas semanas confesó a través de sus historias de Instagram que tenían algunas diferencias que empezaron a perjudicar su relación.

Por otra parte, la también creadora de contenido respondió si estaría dispuesta a conocer a alguien amorosamente. “Obvio, creo en el amor. Y me quiero volver a organizar algún día. Y ponerme mi vestido blanco. Por ahora no, jajajaja, pero algún día”, escribió.

Aunque Mari Manotas dijo que por ahora no pensaba en vestirse de blanco y llegar al altar, todo parece indicar que sí le está dando una nueva oportunidad al amor. Y es que, a través de su cuenta de TikTok, compartió un amoroso video junto a un hombre, cuya identidad hasta el momento no se conoce.

Vale la pena recordar que, hace un par de meses, la mujer fue captada muy cerquita de un misterioso sujeto en un concierto de salsa en la capital colombiana, aunque después dijo que solo se estaban abrazando y que era un amigo, al parecer, es la misma persona que mostró recientemente.