Lucas Arnau se desahogó contra quienes critican a otros en las redes sociales

El cantautor paisa, Lucas Arnau suele estar muy activo en las redes sociales, en donde va contando detalles de sus proyectos, su día a día e incluso en época electoral dio a conocer su postura.

En las últimas horas, el artista se despachó contra aquellos que suelen criticar a través de las redes sociales todo tipo de cosas y a diferentes personas, pues afirmó: “A esos hps que se dedican a criticar y a despotricar de otros en las redes sociales, les debe saber a mierda la vida, dan pesar…”.

El cantante ha sido polémico por su inclinación política que es opuesta al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no esconde lo que piensa.

A esos hps que se dedican a criticar y a despotricar de otros en las redes sociales, les debe saber a mierda la vida, dan pesar… — Lucas Arnau (@LucasArnau) October 13, 2022

De otro lado, en materia artística, el músico ha estado grabando de la mano de Marbelle -quien también ha sido dura crítica del presidente y de la vicepresidenta Francia Márquez-, pues, según ha dejado ver, quiso apostarle en el trayecto de la música, a la popular.

En las últimas horas, se dejó ver al lado del gran maestro de música popular en el país, Galy Galiano y Alexis Escobar, dos grandes exponentes del género en el que apenas incursiona el antioqueño. Así las cosas, según ha anunciado en su cuenta de Instagram, está por llegar prontamente música nueva.

Recientemente, estuvo compartiendo escenario con el cantante samario, Carlos Vives, quien lo invitó a su concierto en Ecuador, así lo compartió en su cuenta de Instagram, donde aseguró: “Masters en Parranda es más que un show en vivo, es como estar en familia”.

Y también ha dado a conocer que su nuevo álbum (que será un poco más ranchero y popular) se llamará El amor no es pa’ cobardes. De igual manera, se le vio celebrando el aniversario del restaurante de Pipe Bueno, El Rancho México, mientras interpretaban con gran sentimiento la canción Dos botellas.

Su salud después de pasar por el quirófano dos veces

Todo parece indicar, según lo ha dejado ver en sus cuentas de Instagram y Twitter, que su salud ya se encuentra mejor, por fortuna, pues tuvo que ser sometido a una cirugía en la que se le realizó un trasplante completo en su rodilla derecha.

En el procedimiento que le adelantaban, el tema se complicó producto de una bacteria que entró en la herida, por lo que tuvo que pasar por el quirófano nuevamente. Pero días después, le dio la alentadora noticia a sus seguidores.

“Me dieron muy buenas noticias, el hueso ya está pegando, la herida está muy sana, y le estamos ganando la pelea a la bacteria, eso sumado a todos sus mensajes es la mejor motivación para seguir dando la pelea! GRACIAS”, expresó el artista.

Luego de varios meses, Lucas Arnau publicó en su perfil de Instagram, en la que cuenta con una comunidad de 132.000 seguidores, cómo sigue avanzando su recuperación, destacando que cada día se siente mejor.

“Han sido meses muy duros, de dolor intenso, de mucha disciplina, de concentración absoluta en mi recuperación. Pero gracias a ustedes que me han acompañado con sus mensajes, a mi familia que ha sido demasiado especial conmigo, al equipo de médicos que son unos cracks y a mi disposición de afrontar este reto con la mejor actitud y energía”, relató Arnau en la primera parte de su mensaje.

“Hoy puedo decir que hemos triunfado, que cada día que pasa me siento mejor, y que tomé la decisión correcta para que mi calidad de vida mejorara demasiado. Me siento fuete y orgulloso de estar superando este reto, porque voy a poder seguir haciendo todos los deportes que me gustan y tendré una muy buena rodilla por el resto de mi vida. Le doy gracias a Dios, hoy me siento muy feliz, se siente como volver a nacer”, continuó.