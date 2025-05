Marimanotas destapó la razón por la que estuvo a punto de abortar: “Fui a una clínica”

“Yo me moría de miedo, yo no quería tener a Matilde. De hecho, fui a una clínica de abortos porque moría de miedo porque mi papá siempre me había dicho: ‘El día que tú te gradúes y te mantengas por tu propia cuenta, ese día puedes hacer lo que quieras’”.

“Yo ya me mantenía sola, vivía en Bogotá, vivía con mi novio. Mi papá era mi amigo, ya no me daba plata ni para la universidad, pero yo me moría de miedo, de decepcionarlo, de decirle que no me había casado primero, no me había graduado y ese era mi miedo”, relató.