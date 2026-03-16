Marimanotas reveló la razón por la que está soltera y se mostró afectada por reciente decisión

Pese a que hace varios meses María Alejandra Manotas, mejor conocida como Marimanotas, les reveló a sus seguidores en redes sociales que estaba feliz en una relación amorosa con un hombre que llegó a su vida después de haberse divorciado, en una reciente dinámica se sinceró y confesó las razones por las que este noviazgo llegó a su fin.

Con evidente dolor, la creadora de contenido y empresaria abrió su corazón y se mostró vulnerable ante su comunidad.

“¿Por qué terminé con mi novio? (...) Uno no le tiene que dar explicaciones a nadie; sin embargo, lo hago con todo el amor y el corazón porque yo creo que cuando uno hace su historia y su relación medianamente pública, pues como que la gente está ahí, pregunte y pregunte, y la verdad es que no quiero, entonces para eso vengo yo y les cuento”, dijo en TikTok.

Confesó que no vivieron una situación negativa en particular, lo que, según ella, hizo que todo resultara aún más complicado, pues se despidieron desde el amor y el respeto por los sentimientos del otro.

“No pasó nada malo, eso duele más, porque a veces es más fácil irse odiando a alguien y pasar la página que quedarse ahí patinando porque realmente no pasó nada grave”, dijo.

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Agregó: “El mono es un tipazo, lo amo, le deseo lo mejor del mundo, o sea, le tengo demasiada admiración. La que se quede con él, dichosa y afortunada, pero lastimosamente estábamos en momentos de vida distintos y al final no se nos dieron las cosas. Si yo les cuento esto, así es porque en verdad me duele; he estado muy triste y prefiero reírme para no llorar, hacer chistes de esto. Y ya, esa es la historia”.

Mari les pidió a sus seguidores no volver a hablar del tema, pues está atravesando una etapa complicada en su vida y enfrentando una nueva realidad, sin dejar de lado sus obligaciones y compromisos laborales y familiares.

@marimanotas Respuesta a @luni_323 los quiero ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 graciassss por no volver a preguntar jajaja ♬ sonido original - Mari Manotas

“Espero que no tenga que volver a hablar de este tema por aquí porque la verdad es que me cuesta, me cuesta bastante. Se viene una nueva temporada de mi vida donde nunca he estado soltera desde los 16 años, así que vamos a ver qué pasa”, terminó.