“Teníamos muchas diferencias”: María Manotas reveló por qué se separó de Alejandro Riaño

El pasado mes de abril, María Alejandra Manotas, emprendedora y creadora de contenidos colombiana, sorprendió a todos sus seguidores confirmando oficialmente que se había separado de Alejandro Riaño, tras más de seis años de relación sentimental.

En su momento, la creadora de contenidos habló en exclusiva con SEMANA y reveló algunos detalles de su separación. La vallecaucana contó que el exponencial éxito que empezó a tener el comediante durante los últimos años tuvo algo que ver con el deterioro de la relación.

“En cierto modo, ese éxito hace parte de las razones por las que decidimos separarnos. Cada uno se dedicó a trabajar en lo suyo, yo me dediqué a crear mis empresas. También me enfoqué en ser una persona y no vivir a la sombra de él. Lo apoyé hasta donde se pudo y nos dio el amor”, puntualizó.

Sin embargo, la razón de esta separación aún no es clara para muchos seguidores, por lo que hace unos días el tema volvió a salir a flote. La empresaria colombiana decidió hacer una dinámica de preguntas por medio de su cuenta oficial de Instagram. Allí, sus admiradores le cuestionaron las razones de la separación con el reconocido comediante Alejandro Riaño.

A esta pregunta, María Alejandra respondió “a veces uno quiere mantener las cosas por las razones incorrectas. Teníamos muchas diferencias que con el tiempo tomaron importancia en nuestra relación de pareja. ¡Pero tenemos una buena relación y nos llevamos bien! Es una persona muy importante y siempre estaremos en la vida del otro”.

Otro de los cuestionamientos que le hicieron sus seguidores fue sobre lo difícil que pudo haber sido la separación. A esto, María Alejandra comentó que aunque era necesario hacer para crecer y aprender, fue una etapa muy difícil para toda su familia.

“¡Durísimo para todos! Pero no solo la separación, el momento antes y luego de la cantidad de cambios (para todos) que se vienen. Es una montaña rusa. Pero todo en la vida deja una enseñanza, tiene un propósito y estoy segura de que la vida nos está enseñando muchas cosas a Alejo y a mí. ¡Poco a poco va cogiendo forma! Y nuestros niños están bien. Somos unos super papas y al final eso es lo que más importa”, escribió la creadora de contenido.

En medio de las preguntas, uno de los seguidores quiso comentar lo mucho que le gustaba la relación de esta pareja, por lo que sugirió que volvieran. Ante este comentario, Manotas negó la posibilidad de volver con Riaño, señalando que ya habían vivido juntos lo que tenían que vivir.

“Ya vivimos lo que teníamos a que vivir, nos acompañamos cuando nos necesitamos, crecimos juntos, hicimos tres cosas hermosas, nos apoyamos y nos seguimos apoyando. Pero entendimos que si juntos nos veíamos bien, separados nos veíamos mejor. Como dije antes, somos amigos y siempre nos vamos a acompañar por nuestros hijos”, escribió la vallecaucana.

Finalmente, una pregunta más se hizo notar, pues uno de los fans de María Alejandra cuestionó si buscaba tener una relación amorosa con otra persona. Ella respondió que sí e incluso insinuó que quería volver a casarse.

“Obvio. ¡Creo en el amor! Y me quiero volver a organizar algún día y ponerme mi vestido blanco. Por ahora no, pero algún día sí” escribió Manotas.