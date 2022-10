Carolina Soto confesó de dónde viene el miedo a los aviones; relató fuerte experiencia que vivió

Carolina Soto logró conquistar a millones de colombianos con su participación en distintos proyectos de la televisión nacional, donde reflejó su estilo, belleza y talento frente a las cámaras. La empresaria cautivó con su llegada a formatos como Noticias RCN y Día a día, donde actualmente se encuentra trabajando.

En medio de su desarrollo como presentadora del matutino de entretenimiento, las miradas de algunos curiosos se posaron sobre sus contenidos en redes sociales y las constantes historias que reveló a través de las herramientas de Instagram. La colombiana despertó curiosidad entre sus fieles seguidores con un particular relato, el cual mostró de dónde provenía una fobia que llevaba en su interior.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip, recientemente, la periodista aprovechó un espacio que tuvo durante una sesión de belleza y publicidad para hacer esta inusual confesión, la cual estaba relacionada con el temor que le tiene a los aviones. Pese a que contó otros detalles personales, la atención de más de uno quedó en el relato que hizo sobre una compleja experiencia que atravesó.

Según se apreció en el contenido, Carolina mencionó que esta fobia surgió luego de un crítico momento que experimentó en un viaje que hizo durante una Semana Santa. La celebridad se encontraba de regreso a su hogar, cuando la aeronave presentó fallas y las llantas terminaron explotando.

“El miedo a los aviones, tiene una razón de ser. Alguna vez viajé en Semana Santa y nos fuimos de ‘parranda santa’. Cuando nos regresamos, en el avión, hubo una emergencia y se le explotaron las llantas al avión. Entonces el avión lo que hacía era saltar por toda la pista y, desde ese momento, empecé a sentir unos nervios terribles”, confesó en un clip de su cuenta oficial de la plataforma digital.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y la tripulación logró mantener la calma en todo lo ocurrido. Muchos de los fanáticos de la presentadora respaldaron el miedo que le tenía al tema, basándose en la situación que se pudo poner mucho más densa.

Angustiante momento que vivió Carolina Soto con su hijo

Días atrás, la periodista llamó la atención de los curiosos con una serie de contenidos que publicó en su cuenta oficial de Instagram; en ellos, relató un angustiante momento que atravesó con su pequeño hijo. La modelo aprovechó para explicar sobre su ausencia de Día a día, enfocándose en que todo estaba bajo control y ya podía comentar un poco sobre el tema.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el clip, Soto atravesó un momento de terror luego de recibir una llamada del colegio de su hijo, debido a una particular acción que realizó. Así mismo, Carolina aconsejó a los padres de familia sobre el comportamiento de sus hijos.

“Tengo algo que contarles que es de película de terror. Me pasó la semana pasada. Esto se los quiero contar para que estén pendientes y muy alertas, y no vayan a tener que vivir una situación como la que me tocó vivir el jueves pasado”, dijo la integrante del matutino de Caracol Televisión en las historias de su perfil.

Según mencionó la empresaria, todo ocurrió cuando ella se estaba preparando para ir al set de grabación y recibió una llamada de las directivas del colegio de Valentino, quienes le contaron que el menor se había comido una canica. La celebridad aseguró que entró en una crisis de nervios y terminó descontrolada.

“Yo me estaba arreglando para ir al trabajo, al programa, y me llaman del colegio de Valentino a decirme que él se había tragado una canica. Ustedes no se imaginan, yo entré en pánico, me descontrolé totalmente, además de que mi esposo estaba en México, entonces me tocó salir a mí corriendo como una loca en el carro, porque me dijeron que tenía que irme para allá, para recogerlo y llevarlo a la clínica”, relató la presentadora, asegurando que tomó todas las acciones posibles para que su niño fuera atendido lo antes posible.

Pese al pánico que sintió durante todo el trayecto y todo el momento, Carolina Soto afirmó que los médicos revisaron al pequeño, estudiaron el caso y le dieron un laxante para que la “bolita” fuera expulsada de manera correcta y no causara daños de ninguna manera en el cuerpo de Valentino.

“Le hicieron una radiografía, efectivamente salía la bola, y nos dieron un laxante para que se lo tomara y pudiera expulsarla. Hicimos la tarea juiciosos y afortunadamente, ya la bolita salió. Con eso nos volvió el alma al cuerpo a todos en la casa”, mencionó en otro video, donde ya se mostró tranquila y serena.