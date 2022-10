Carolina Soto reveló que tuvo que vender hamburguesas: esta fue la razón

Carolina Soto, una de las presentadoras más reconocidas del programa Día a Día del Canal Caracol y del mundo del entretenimiento en Colombia, reveló a sus seguidores cinco cosas sorprendentes de su estilo de vida y crianza.

La presentadora habló del tema por medio de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el cual lleva miles de reproducciones. Carolina Soto inició el video contando que cuando visitado a su abuelo al pueblo donde vivía, lo primero que él hacía era llevarla al granero y la pesaba en las pesas para los costales y le decía “de aquí te tienes que ir pesando por lo menos cinco kilos más”.

La segunda anécdota sorprendió por completo a sus seguidores. La presentadora, mientras se maquillaba, relató una anécdota sobre su faceta de vendedora. Soto contó que le tocó vender hamburguesas para irse de viaje de 15 años a San Andrés.

“Mija, en ese entonces la situación no estaba nada fácil. Mi mamá se levantaba desde las 4 de la mañana para ayudar a prepararlas y yo se las vendía a todas las niñas del salón” dijo Soto.

Esta experiencia sería una completa coincidencia entre la caleña y también presentadora de Día a Día, Carolina Cruz, que también vendió en el colegio desde sándwiches hasta brownies.

Al continuar con el video, Soto relató una tercera historia. Ella contó que se ganó un carro, antes de entrar a la universidad. “El esposo de mi mamá participó en una rifa y compró las últimas boletas que quedaba. Y digo yo que me lo gañe porque ese carro llegó directamente a mis manos”

A su vez, la presentadora dijo que fue una ‘mujer fit’ y cuando estaba en el colegio hizo parte de la Liga del Valle de Voleibol. Finalmente, contó que trabajaba en la temporada de diciembre como vendedora en los negocios de la mamá y en un viaje de Semana Santa, al aterrizar “se le explotaron las llantas al avión”.

Carolina Soto vivió angustiante momento con su hijo; terminó en el hospital

Recientemente, la periodista llamó la atención de los curiosos de las redes sociales con una serie de contenidos que publicó en su cuenta oficial de Instagram; en ellos, relató un angustiante momento que atravesó con su pequeño hijo. La modelo aprovechó para explicar sobre su ausencia de Día a día, enfocándose en que todo estaba bajo control y ya podía comentar un poco sobre el tema.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el clip, Soto atravesó un momento de terror luego de recibir una llamada del colegio de su hijo, debido a una particular acción que realizó. Así mismo, Carolina aconsejó a los padres de familia sobre el comportamiento de sus hijos.

“Tengo algo que contarles que es de película de terror. Me pasó la semana pasada. Esto se los quiero contar para que estén pendientes y muy alertas, y no vayan a tener que vivir una situación como la que me tocó vivir el jueves pasado”, dijo la integrante del matutino de Caracol Televisión en las historias de su perfil.

De acuerdo con lo que mencionó la empresaria, todo ocurrió cuando ella se estaba preparando para ir al set de grabación y recibió una llamada de las directivas del colegio de Valentino, quienes le contaron que el menor se había comido una canica. La celebridad aseguró que entró en una crisis de nervios y terminó descontrolada.

“Yo me estaba arreglando para ir al trabajo, al programa, y me llaman del colegio de Valentino a decirme que él se había tragado una canica. Ustedes no se imaginan, yo entré en pánico, me descontrolé totalmente, además de que mi esposo estaba en México, entonces me tocó salir a mí corriendo como una loca en el carro, porque me dijeron que tenía que irme para allá, para recogerlo y llevarlo a la clínica”, relató la presentadora, asegurando que tomó todas las acciones posibles para que su niño fuera atendido lo antes posible.