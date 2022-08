La arquitecta vallecaucana no se guardó nada y reveló quién era el sujeto que la acompañó al concierto.

“Tengo derecho a hacer lo que me dé la gana”: pillan a Mari Manotas con misterioso hombre

Mari Manotas, quien es actualmente una de las influenciadoras más reconocidas del país, confirmó en marzo pasado a través de un corto comunicado de prensa que se separó oficialmente de Alejandro Riaño, luego de más de seis años de relación sentimental.

“Hoy queremos contarles, para acabar con los chismes, que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar nuestra relación de pareja. Entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos como padres y amigos”, precisó en su momento.

Luego de varios meses de haber dado a conocer esa noticia, la creadora de contenidos fue captada recientemente con un misterioso hombre en medio de un concierto en Bogotá, el cual se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

En un video, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar a la vallecaucana bastante cariñosa con el sujeto, quien la abraza en repetidas oportunidades.

La arquitecta, sin embargo, aprovechó esta semana un evento en la capital colombiana para romper el silencio y resolverle todas las dudas a sus seguidores. Asimismo, reveló que su enigmático acompañante es un simple amigo.

“Era un abrazo, él es solo un amigo. Estoy estrenando amor, que soy yo misma. No necesito a nadie más en mi vida. La gente es muy pendeja”, indicó inicialmente Manotas en el programa televisivo Lo sé todo.

Luego, añadió: “No mentiras. Sabes qué hay mucha gente linda que me apoyó, y dijo que efectivamente era un abrazo. Igual estoy separada, tengo el derecho de hacer lo que a mí me dé la gana”.

La expareja sentimental de Alejandro Riaño reiteró finalmente en el programa de chismes que no le ha cerrado la puerta al amor, pero que actualmente está dedicada y enfocada en sus proyectos laborales.

Mari Manotas también habló en exclusiva con SEMANA hace unos meses y reveló algunos detalles de su separación con el reconocido comediante, que cerró su cuenta personal de Twitter.

“El tema de la separación lo veníamos hablando desde hace rato, resolviendo las cosas en privado como pareja. Sin embargo, llegó el momento en el que dijimos que la vaina no estaba funcionando. Intentamos y tratamos, pero era mejor alejarnos”, precisó.

Posteriormente, la vallecaucana explicó: “Hemos tenido hasta el momento una muy buena relación, obviamente no todo es perfecto. La verdad es que tenemos una buena relación y tenemos tres hijos, entonces nos toca llevar la fiesta en paz. Qué bueno poderla llevar de gran forma”.

La creadora de contenidos contó en este medio que el exponencial éxito que empezó a tener el reconocido humorista durante los últimos años tuvo algo que ver con el deterioro de la relación.

“En cierto modo, ese éxito hace parte de las razones por las que decidimos separarnos. Cada uno se dedicó a trabajar en lo suyo, yo me dediqué a crear mis empresas. También me enfoqué en ser una persona y no vivir a la sombra de él. Lo apoyé hasta donde se pudo y nos dio el amor”, concluyó la arquitecta.