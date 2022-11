“Estoy saliendo a la calle con miedo”: Olga Lucía Vives, de Ventino, narró episodios de acoso

El acoso sigue siendo una realidad que, principalmente, agobia a las mujeres. Las historias de esta naturaleza continúan y, en ocasiones, evolucionan a escenarios de mayor gravedad, incluso, violentando a las víctimas.

Mientras que algunas personas se ven obligadas a guardar silencio a causa del miedo, otras toman fuerza para visibilizar sus casos, con el objetivo de hacer un llamado para que este tipo de situaciones no se sigan presentando.

Las redes sociales se han convertido en un canal idóneo para que las denuncias y reflexiones lleguen cada vez a más gente. Precisamente, a través de la plataforma TikTok la artista Olga Lucía Vives, cantante del grupo Ventino, narró su caso y confesó que ha sentido miedo a causa de episodios de acoso que ha venido experimentando.

“Últimamente estoy saliendo a la calle con miedo y eso no debería ser así. Hombres, por favor, no se aprovechen de su posición de poder cuando la tengan”, expresó la joven en la introducción de su video.

Enseguida, dio continuidad al relato: “El otro día fui a una clínica a hacerme una ecografía de las que te meten el coso por debajo, no de las que son por encima, y un enfermero aprovechó la posición de poder, entró al sistema, cogió mi número y me empezó a escribir desde su WhatsApp personal”.

La persona en cuestión le escribió cosas tales como “eres muy bonita”, lo que para Vives representó un “coqueteo raro”. De hecho, no bastándole con eso, el enfermero le hizo comentarios que la incomodaron.

“Me empezó a decir que nos tomáramos una foto como ‘en un lugar donde no hubiera cámaras’. Me llamó y pensé que me iban a atender en un cuarto que estaba solo, donde no había cámaras. Me sentí horrible, me sentí con miedo, me tocó llamar a mi mamá para que me acompañara a la ecografía porque yo, solamente de pensar que ese hombre iba a estar en el cuarto, estaba muerta del susto”, recordó Olga Lucía Vives.

Luego de esta situación, la joven se comunicó con la clínica para reportar el inadecuado comportamiento que tuvo el enfermero.

“Es muy incómodo ser mujer y tener ese miedo todo el tiempo”

Si bien Vives aclaró que esta persona nunca la tocó, hizo énfasis en que realmente se sintió acosada y que la experiencia no fue para nada fácil. El miedo que le dejó no debe ser menospreciado.

“Los haters van a decir: ‘Pero no te tocó', pero es muy incómodo ser mujer y tener ese miedo todo el tiempo”, afirmó.

Posteriormente, narró otro caso, esta vez, muy cerca de su hogar. “Estaba caminando por la calle, sola, venía de mi casa, cuando un hombre me para y me dice: ‘Oye, ¿tú vives por acá?’”. Aunque inicialmente pensó que esta persona estaba perdida, la historia tomó otro rumbo cuando se percató de su insistencia y comportamiento extraño.

“(...) Ese coqueteo que uno sabe que es incómodo, que tú tienes miedo de que esa persona se te acerque un poquito más de la cuenta y te haga algo malo. No hagan eso”, comentó.

Finalmente, la joven artista confesó que a raíz de estas experiencias se ha sentido con miedo en los días recientes. “Me pueden decir exagerada, pero ha habido tantos casos de violencia hacia las mujeres que tengo miedo”, concluyó.

“Pon una demanda... creo que eso no está permitido y menos por parte del personal médico”; “Te entiendo tanto. Yo no salgo sola a la calle, nunca. Así tenga que perder un compromiso o algo, no es una opción salir sola”; “Agradezco y aplaudo la valentía que tienes para compartir lo que te pasó, en aras de un bien mayor. No estás sola, un abrazote mujer”, dicen algunos de los comentarios destacados en la publicación.