Este miércoles, 18 de marzo, Tottenham venció por 3-2 al Atlético de Madrid en el estadio de los Spurs, por la vuelta de los octavos de final en la Champions League. Sin embargo, el global quedó 7-5 a favor de los colchoneros, quienes avanzan a cuartos.

Se trata de una de las llaves más llamativas en octavos de final, aunque si algo caracterizó a esta ronda de 16 fueron las numerosas goleadas que tuvo. En esta, que protagonizaron colchoneros y los Spurs, hubo 12 goles entre ambos.

De sufrir a golear: Barcelona despachó al Newcastle y espera rival en cuartos de Champions League

La ida se disputó el pasado martes, 10 de marzo, en cancha del Atlético de Madrid. Los dirigidos por Diego El Cholo Simeone se impusieron con un 5-2 a favor, que les dejaba casi sentenciada la llave. Este miércoles, en Inglaterra, lo que hicieron fue finiquitar el trámite.

Eso sí, no la tuvieron tan fácil. Tottenham salió a buscarlo y, gracias a los goles de Kolo Muani (30′) y Xavi Simons por duplicado (52′ y 90+1′), ganaron el juego. Sin embargo, Atlético de Madrid no dejó ir muy lejos a su rival, con los tantos de Julián Álvarez (47′) y Dávis Hancko (75′).

Otra vez el equipo del Cholo Simeone entra a la pelea por la Champions League, esperando que esta vez sí sea la oportunidad. Por su parte, Tottenham, que venía de ganar la Europa League 2024-2025, queda limitado a las competencias locales.

¿Contra quién jugará el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League?

Contra F. C. Barcelona, siendo otra de las llaves más llamativas en la ronda de mejores ocho. Los dos históricos equipos españoles se verán en un ida y vuelta apasionante, y quien gane asegurará su lugar en las semifinales de la competencia.

Atlético de Madrid vs. Barcelona en cuartos de final de la Champions League. Foto: Getty Images

Por esa misma zona están Bayer Leverkusen y Arsenal. Es decir, el rival de Barcelona o Atlético de Madrid, en las semifinales de la Champions, saldrá del vencedor entre el cuadro alemán y el elenco inglés.

Barcelona llega a la llave contra Atlético de Madrid luego de golear con un lapidario global de 8-3 al Newcastle. Los blaugranas dejaron en el camino al elenco inglés, que en la previa pintaba para, al menos, hacerle frente a los dirigidos.