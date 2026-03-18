Los cinco goles del partido Barcelona vs. Newcastle en el primer tiempo: vibrante juego de Champions

Arrancó con todo el juego de vuelta entre Barcelona y Newcastle, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Se juega este miércoles 18 de marzo en el estadio Camp Nou del elenco blaugrana.

Fecha crucial en Champions League de cara a cuartos de final: Luis Díaz tendría acción y arquero de 16 años sería titular

La ida en Inglaterra (10 de marzo) acabó en empate 1-1. Se divisaba que la vuelta sería pareja, pero además de eso, acabó siendo más que emocionante en tan solo los primeros 45′ de este miércoles.

Cinco goles, tres de Barcelona y dos del Newcastle, alumbran el marcador en Cataluña. Con ese 3-2 parcial, se fueron al descanso y hay expectativa de lo que pueda ocurrir en el transcurso de la segunda parte.

Barcelona 3 - 2 Newcastle en solo 45′ de juego

Primero pegó Barcelona y el Camp Nou se vino abajo en algarabía. Fue a los 6′ y por obra de Raphinha, quien puso el 1-0 del encuentro que ponía también a los culés arriba en el global.

¡¡¡JUGADÓN Y GOLAZO DEL BARCA!!! De un movimiento sensacional de Lamine en mitad de cancha llegó el gol de Raphinha para el 1-0 tempranero de Barcelona vs. Newcastle.



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Pero solo pasaron nueve minutos (15′) para que Newcastle empatara todo de nuevo. El atacante Anthony Elanga marcó el 1-1 parcial, 2-2 en el global, y fue el estreno de lo que sería una noche destacada de su parte a nivel individual.

¡¡QUÉ SERIE!! ELANGA VUELVE A IGUALAR LA SERIE ANTE BARCELONA... ¡2-2 EL GLOBAL!



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Tres minutos le duró la alegría al cuadro inglés, pues sobre los 18′ Barcelona se volvió a poner al frente gracias a un gol de Marc Bernal. Otra vez la serie pasaba a manos de los blaugranas, aunque no por mucho.

¡¡TENEMOS UN PARTIDAZO EN EL CAMP NOU!! BERNAL VUELVE A PONER A BARCELONA EN VENTAJA POR 2-1 (3-2 GLOBAL) ANTE NEWCASTLE.



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Anthony Elanga volvió a anotar y fue sobre los 28′. Era el empate 2-2 de la noche, que volvía a poner con vida a Newcastle en la serie (3-3).

¡¡¡PARTIDAZO PALO Y PALO!!! ¡¡DOBLETE DE ELANGA PARA EL 2-2 EN EL CAMP NOU (3-3 GLOBAL) IENTRE NEWCASTLE Y BARCELONA!!



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Pero Lamine Yamal cambió un penal por gol, a los 45+7′, y puso el 3-2 para que Barcelona se marchara al descanso con ventaja en el global de 4-3 parcial.

¡¡¡ZAPATAZO INATAJABLE DE LAMINE YAMAL PARA EL 3-2 DE BARCELONA VS. NEWCASTLE (4-3 GLOBAL) EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!!



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Después hubo más acción. Ambos porteros tuvieron trabajo y las defensas contenían los ataques. Se trató de una primera parte pareja, donde Barcelona y Newcastle pelearon a fondo por llevarse el triunfo.

Restan 45′ para conocer al flamante clasificado a los cuartos de final de la Champions League.