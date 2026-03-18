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Los cinco goles del partido Barcelona vs. Newcastle en el primer tiempo: vibrante juego de Champions

Remezón total en el Camp Nou: Barcelona y Newcastle protagonizaron cinco goles en el primer tiempo.

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Redacción Deportes
18 de marzo de 2026, 1:48 p. m.
Barcelona vs. Newcastle por la vuelta de octavos de final en Champions League.
Barcelona vs. Newcastle por la vuelta de octavos de final en Champions League. Foto: AP

Arrancó con todo el juego de vuelta entre Barcelona y Newcastle, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Se juega este miércoles 18 de marzo en el estadio Camp Nou del elenco blaugrana.

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La ida en Inglaterra (10 de marzo) acabó en empate 1-1. Se divisaba que la vuelta sería pareja, pero además de eso, acabó siendo más que emocionante en tan solo los primeros 45′ de este miércoles.

Cinco goles, tres de Barcelona y dos del Newcastle, alumbran el marcador en Cataluña. Con ese 3-2 parcial, se fueron al descanso y hay expectativa de lo que pueda ocurrir en el transcurso de la segunda parte.

Barcelona 3 - 2 Newcastle en solo 45′ de juego

Primero pegó Barcelona y el Camp Nou se vino abajo en algarabía. Fue a los 6′ y por obra de Raphinha, quien puso el 1-0 del encuentro que ponía también a los culés arriba en el global.

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Pero solo pasaron nueve minutos (15′) para que Newcastle empatara todo de nuevo. El atacante Anthony Elanga marcó el 1-1 parcial, 2-2 en el global, y fue el estreno de lo que sería una noche destacada de su parte a nivel individual.

Tres minutos le duró la alegría al cuadro inglés, pues sobre los 18′ Barcelona se volvió a poner al frente gracias a un gol de Marc Bernal. Otra vez la serie pasaba a manos de los blaugranas, aunque no por mucho.

Anthony Elanga volvió a anotar y fue sobre los 28′. Era el empate 2-2 de la noche, que volvía a poner con vida a Newcastle en la serie (3-3).

Pero Lamine Yamal cambió un penal por gol, a los 45+7′, y puso el 3-2 para que Barcelona se marchara al descanso con ventaja en el global de 4-3 parcial.

Después hubo más acción. Ambos porteros tuvieron trabajo y las defensas contenían los ataques. Se trató de una primera parte pareja, donde Barcelona y Newcastle pelearon a fondo por llevarse el triunfo.

Restan 45′ para conocer al flamante clasificado a los cuartos de final de la Champions League.