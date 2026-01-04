Mundo

Premier League: Liverpool dejó escapar la victoria ante el Fulham y el Crystal Palace cayó ante Newcastle

Este domingo se completó la fecha 20 de la liga de inglesa.

4 de enero de 2026, 7:40 p. m.
En el tiempo añadido, el neerlandés Cody Gakpo dio la ventaja al Liverpool (90+4′), en lo que parecía una victoria visitante... hasta que apenas unos segundos después, el centrocampista Harrison Reed (90+7′) mandó un potente disparo desde fuera del área directo a la escuadra, imposible de alcanzar para Alisson. Archivo.
En el tiempo añadido, el neerlandés Cody Gakpo dio la ventaja al Liverpool (90+4′), en lo que parecía una victoria visitante... hasta que apenas unos segundos después, el centrocampista Harrison Reed (90+7′) mandó un potente disparo desde fuera del área directo a la escuadra, imposible de alcanzar para Alisson. Archivo.

El Liverpool, vigente campeón de la Premier League, empató este domingo 2-2 en la cancha del Fulham durante la 20ª jornada, horas después de que el brasileño Matheus Cunha hubiera evitado la derrota del Manchester United en Leeds.

En el pintoresco estadio de Craven Cottage, a orillas del Támesis, los locales se adelantaron con gol del exjugador del Liverpool Harry Wilson (17′), quien aprovechó una asistencia en profundidad del mexicano Raúl Jiménez para batir por lo bajo a Alisson Becker (17′).

A contracorriente, como en varias ocasiones esta temporada, el Liverpool buscó el gol del empate, que a punto estuvo de llegar con un remate al larguero del argentino Alexis Mac Allister (52′).

Los Reds lograron igualar con una gran combinación entre el norirlandés Conor Bradley y el alemán Florian Wirtz, que firmó su segundo gol en Premier League (57′).

En el tiempo añadido, el neerlandés Cody Gakpo dio la ventaja al Liverpool (90+4′), en lo que parecía una victoria visitante... hasta que apenas unos segundos después, el centrocampista Harrison Reed (90+7′) mandó un potente disparo desde fuera del área directo a la escuadra, imposible de alcanzar para Alisson.

Los hombres de Arne Slot se mantienen en la cuarta posición con 34 puntos, pero quedan ya a 14 unidades del líder Arsenal, a quien visitarán este jueves.

Horas antes, en Leeds, el delantero brasileño Matheus Cunha había evitado la derrota del Manchester United (1-1).

El centrocampista inglés del Newcastle United, Lewis Miley (izq.), compite con el delantero brasileño del Manchester United, Matheus Cunha (der.), durante el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Newcastle United en Old Trafford, en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 26 de diciembre de 2025. (Foto de Darren Staples / AFP)
El delantero brasileño Matheus Cunha. Foto: AFP

Con un equipo disminuido por las numerosas bajas, por lesiones y por la participación de varios futbolistas africanos en la CAN que se disputa en Marruecos, Cunha se mostró como el delantero más incisivo de los Diablos Rojos y obtuvo premio a su trabajo al rematar a la red un pase de Joshua Zirkzee.

El empate llegó en el minuto 65, apenas tres después de que Brenden Aaronson abriese el marcador para los locales.

Es el cuarto empate del United en las siete jornadas disputadas (además de una derrota y dos victorias), lo que deja al equipo de Rubem Amorim en 5ª posición (31 pts), a tres unidades del Liverpool.

En el norte de Inglaterra, el Newcastle (9º) se impuso 2-0 al Crystal Palace. El brasileño Bruno Guimaraes (71′) abrió el marcador antes de que el alemán Malick Thiaw (78′) asegurase la victoria para las Urracas.

Daniel Muñoz volvió al gol con Crystal Palace en la Premier: emotiva dedicatoria a su amigo fallecido

El resultado supone otro golpe para los Eagles (14º), que suman ya cinco partidos consecutivos de Premier League sin victoria y siguen en caída libre en la tabla de clasificación.

También en mitad de tabla, el Tottenham (13º) empató 1-1 en su cancha contra el Sunderland (8º), mientras que el Brentford (8º) se acercó a puestos europeos tras golear 4-2 en su visita al Everton (12º).

*Con información de AFP

