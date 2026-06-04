Aunque Mario Espitia ya había hablado en otras oportunidades sobre los ataques de pánico que sufrió años atrás, en su reciente participación en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, compartió detalles inéditos sobre ese complejo episodio que marcó un antes y un después en su vida.
Durante su participación en este espacio, Espitia recordó que durante muchos años estuvo luchando contra estos ataques de pánico que impactaron profundamente su bienestar emocional y su calidad de vida, pues llegó a sentir que había perdido el control sobre sus pensamientos.
“Yo muchas veces podía estar en un lugar, hacía una pausa, me metía al baño y me acostaba con los pies bocarriba para respirar, pero yo callado y volvía y me sentaba. Ya me daba pena contarles a mi mamá y a mis hermanas. Nunca lo hablé con mi viejo”, contó.
En medio de la conversación, el artista habló de uno de los episodios más fuertes que vivió mientras conducía en Estados Unidos: “Iba en un carro, por un puente, y en mi cabeza, el carro se puso de cabeza; yo iba a 120 de cabeza y hubo un momento en el que yo le grité: ‘O te mat$% tú o me ma$% yo’, pero me cansé, ya no más. Y llego al otro lado del puente y empieza en mi cabeza todo a ponerse derecho”, detalló.
Pese a que físicamente no estaba sucediendo nada realmente, Mario Espitia explicó que en su mente la situación era real y, por escenas así, en ese momento ya sentía que no podía más lidiar con los ataques que presentaba y que guardaba en silencio.
En esos ataques tú pasas por todos los estados emocionales, pero en este caso, como yo estaba tan mamado, yo comenzaba con la rabia y el miedo. Yo decía: ‘¿Otra vez esta vaina? Me voy a morir’. Yo pasaba a la frustración y siempre terminaba en llanto”, precisó.
Por eso, una vez que logró cruzar el puente en aquella ocasión, se detuvo para sostener una profunda conversación con Dios. “Yo me bajé, miré al cielo y dije: ‘Dios mío, yo no creo que tú tengas esto, ¿yo por qué sí lo tengo que tener? Yo estoy creyendo en ti, pero no puedo más con esto. Esto no es vida y se supone que yo he aprendido de ti y te he experimentado y se supone que tú vives en mi corazón”.
Entre dudas e incertidumbre, el actor le pidió ayuda para superar estos ataques y, después de regresar a Bogotá, aseguró que un psiquiatra se le acercó y le ofreció sus servicios de manera muy amable, pese a que en aquel momento él no contaba con dinero.
“Él me dijo que pasara por el consultorio. Yo no tenía plata, pero él me dijo que no me preocupara. Empecé un proceso con él…”, señaló, refiriéndose a este encuentro como la clave para su recuperación.