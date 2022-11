Mario Espitia se implantó pelo en sus entradas para quitarse un complejo de encima

Mario Espitia siempre ha sido un hombre que no le teme a los estereotipos ni las etiquetas, siendo muy fiel a su personalidad, lo que le gusta y lo que cree que debe hacer para sentirse bien, como aceptar un trabajo de presentador, meterse de lleno en la actuación o cambiar de rutinas personales para lograr objetivos claros.

Por eso Mario se abre a experimentar e intentar cosas nuevas con tal de buscar su bienestar, como el procedimiento estético que se acaba de realizar, todo para quitarse un complejo de encima que aqueja a la mayoría de hombres en Colombia, las entradas pronunciadas.

En unos videos que publicó la doctora Yeimy Álvarez, la cabeza de equipo que le realizó el procedimiento, se ven varios videos donde el actor cuenta el por qué de su decisión de someterse a semejante proceso y todo el minuto a minuto de las 12 horas que vivió mientras le implantaban su nuevo cabello.

“Mario Espitia se reporta por aquí para decir la verdad… Es esta (muestra sus entradas). Llevo mucho tiempo con ellas… Qué pasó conmigo, llegó un momento que se volvió un complejo. Al principio podía vivir con eso, no tenía problema, pero mientras más profunda se empezó a volver un complejo. ¿Qué pasó? Dije, si ya no me siento cómodo, tengo que ayudarme para no estar todo el tiempo tapándome, poniéndome una gorra o en grabaciones le echan un polvito negro”, declaró Mario en su primer video.

En los siguientes clips que se pueden ver en la cuenta de la doctora, Mario explica que decide hacerse ese procedimiento para cortar el problema de raíz y Yeimi explica que el proceso es una restauración de entradas y la línea frontal, de una forma natural y con su propio cuero cabelludo.

“Yeimi voy a ser honesto contigo y con ese lente… Tengo susto. El hombre se cree valiente, pero nosotros somos medio nerviosos para ciertas cosas”, reconoció el actor, resaltando que siente temor del dolor, sin embargo, al actor lo sedaron un rato al inicio del procedimiento y al final, en un proceso de 12 horas donde Mario va a volver a tener folículos en sus entradas para que le nazca pelo real.

A Mario le hicieron el diseño con lápices especiales donde él pudo ver bien dónde va a quedar su nuevo cabello. Luego procedió a raparse las partes laterales y trasera de su cabeza para iniciar su procedimiento, obviamente vestido con los trajes especiales para un proceso quirúrgico y esterilizado. El equipo médico sedó al actor y en el video se ve cuando ya está en la camilla y de inmediato la doctora empieza a hacer los procesos pertinentes.

Luego de las 12 horas, Mario salió un poco mareado por la anestesia, pero muy feliz por lo que le hicieron y cómo lo trataron durante el proceso. “Mira, les voy a confesar un secreto. Nunca me había sentido literalmente tan consentido, los hombres somos consentidos, no nos echemos cuanto… Además de que me voy con un gran milagro, bello, me voy de aquí lleno de amor, me voy romanticón de aquí… Me voy feliz por la buena culpa de ustedes”, expresó el barranquillero al final con un corro especial que debía usar.

Posteriormente, Mario mostró en sus redes sociales que está usando una pañoleta de forma permanente para cuidar el proceso y tapar su cabeza mientras le empieza a nacer su nuevo cabello. Además, Mario es una persona muy activa que no es capaz de quedarse encerrado en su casa, por ende, no tiene problema en lucir su pañoleta y complementarla con aretes largos, muy al estilo “pirata”.