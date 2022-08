Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy 12 de agosto?

Las efemérides, conocidas como los acontecimientos importantes ocurridos en una misma fecha, pero en años anteriores, siempre despiertan un particular interés entre las personas que desean conocer qué sucesos, tanto buenos como lamentables, coincidieron en un mismo día.

A continuación, algunos de los hechos que ocurrieron un 12 de agosto a lo largo de la historia:

IBM introduce el primer ordenador personal

El IBM modelo 5150 llegó al mercado un día como hoy de 1981. Fue creado por el equipo de ingenieros y diseñadores que dirigían Don Estridge y William C. Lowe en la misma compañía.

Esta computadora, también llamada PC, fue la predecesora de los actuales computadores personales. En ese entonces, el valor de la computadora era de 1.565 dólares, lo que hoy equivaldría a casi cinco 1.000 dólares.

Con la llegada de este modelo, IBM logró desplazar a todas aquellas compañías que vendían microcomputadores y se volvió especialmente popular entre aquellas personas dedicadas a los números o las matemáticas.

#hoyenlahistoria 12/08/1981 En USA la marca IBM pone a la venta el primer PC (Personal Computer) IBM PC 5150, costaba alrededor de 1.500 dólares y fue todo un éxito de ventas pese a su elevado precio. La informática comenzaba a entrar en los hogares. #IBM pic.twitter.com/EPbERdEBNi — Historiador de los 2 Mundos (@historia2mundos) August 12, 2022

Muere el actor Henry Fonda

El 12 de agosto de 1982 falleció en Los Ángeles, Estados Unidos, el reconocido actor Henry Fonda. El actor estadounidense fue nombrado por el Instituto de Cine Americano como la sexta estrella más importante en la historia de Hollywood.

El artista filmó alrededor 113 películas y en 1980 se le concedió el Óscar honorífico por toda una vida de carrera en el cine. El siguiente año recibió el mismo premio, esta vez por mejor actor en la película On Golden Pond (1981), en la actúo con Katharine Hepburn y su hija Jane Fonda.

Una insuficiencia cardíaca fue la que le quitó la vida al actor, dejando en la memoria películas como Érase una vez en el Oeste, 12 hombres sin piedad y En la laguna dorada.

40 años sin #HenryFonda (†1982). Uno de los actores más sólidos e icónicos de #Hollywood Elevó el nivel del sector durante seis décadas. Éxito tras éxito, con su talento innato y esa mirada hipnótica que te obligaba a creer siempre sus papeles.



‘12 hombres sin piedad” (1957) 🤤 pic.twitter.com/NcMgjhhQwb — Gabriel Sales 🎟 Cinecrítico (@habemusman) August 12, 2022

La banda Metallica lanza su Black Album

Un día como hoy de 1991, la popular banda de metal lanzaba su álbum homónimo, Black Album. Era el primero grabado en estudio, recibió numerosos elogios de la crítica musical y lo posicionó como el más vendido en la historia de la banda.

Entre los éxitos que contiene están Enter Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Wherever I May Roam y Nothing Else Matters. En total, se estima que el álbum ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento.

Un día como hoy, pero de 1991, Metallica lanzó su álbum homónimo "Metallica", pero conocido como The Black Album. Este álbum se convertiría en una de sus joyas por canciones como Sad But True, Enter Sandman, The Unforgiven o Nothing Else Matters. 🤘🔥 pic.twitter.com/y2r8rChtDq — Metal Fist! (@MetalFist_YT) August 12, 2022

Nace Mario Moreno, ‘Cantinflas’

El 12 de agosto de 1911 nacía uno de los actores mexicanos más reconocidos del mundo gracias a su personaje Cantinflas. El 20 de abril de 1993 falleció en Ciudad de México a raíz de un cáncer pulmonar.

Fue el creador de un personaje solo equiparable al Charlot de Charles Chaplin, por su original y desarrapada forma de vestir y comportarse, y por ese bigote surrealista que subrayaba solo con dos trazos los bordes de su labio superior.

Con él creó también un lenguaje disparatado e incongruente, que en la mayoría de las ocasiones era imposible de entender, llevando así su humor a los límites del surrealismo y poniendo en el diccionario de la Real Academia Española el verbo cantinflear.

"Lo difícil lo hago de inmediato, lo imposible tardo un poquito más".



En el 111 aniversario de su natalicio recordamos a Mario Moreno "Cantinflas", actor, productor, guionista y comediante de la época de oro del cine mexicano. pic.twitter.com/uXs4RGlOXH — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 12, 2022

Otros acontecimientos

El portal especializado Efemérides 2.0 ha listado una serie de hechos que sucedieron un 12 de agosto en el mundo:

1925: nace el periodista colombiano Guillermo Cano, quien, en 1986, fue asesinado.

1973: nace la modelo colombiana Natalia París. Actualmente, también es DJ, empresaria y publicista.

1999: se proclama el Día Internacional de la Juventud en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).