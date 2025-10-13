Con el respaldo y acompañamiento del gobernador Renson Martínez Prada, el municipio de Arauquita celebró el regreso del Reinado Nacional del Cacao, un evento que exalta el trabajo y la tradición de los cacaocultores colombianos.

La nueva Reina Nacional del Cacao 2025 es Kely Carrillo Rey, de 24 años, quien fue coronada la noche del 12 de octubre durante una ceremonia que marcó el retorno del certamen después de seis años de ausencia. Carrillo trabaja en la Notaría Séptima de Bucaramanga, es técnico profesional en Maquillaje Artístico (LCI), especialista en prótesis para efectos especiales y será la representante del cacao colombiano ante el mundo.

Kely Carrillo Rey fue coronada como Reina Nacional del Cacao 2025 en Arauquita | Foto: Suministrada / API

Del 9 al 12 de octubre, Arauquita se convirtió en el epicentro del cacao nacional al recibir a once candidatas de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca. Durante el evento se realizaron un desfile de balleneras, una pasarela en el malecón ecoturístico y la tradicional faena de degüello, además de presentaciones artísticas locales y nacionales.

El reinado se desarrolló en el marco de la XII versión del Salón del Cacao y Chocolate, que incluyó el Concurso Nacional de Cacao – Grano de Oro. En esta edición, el primer lugar fue para Viviana Gómez Sanmiguel (Finca Canaán, Sierra Nevada, Magdalena); el segundo, para Yennis Cristina Alemán Díaz (Finca Villa Samdy, Tierralta, Córdoba); y el tercero, para Ciro Enrique Marín (Finca La Chipola, Arauquita, Arauca).