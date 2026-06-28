La Secretaría Distrital de Gobierno informó que a las 12:00 m. de este domingo 28 de junio más de 1.300 personas estaban participando de las marchas del orgullo LGBTIQ+ en Bogotá. Además, la entidad se encuentra monitoreando cinco movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad.

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De acuerdo con la Secretaría, tres de ellas ya se encuentran activas y dos permanecen en monitoreo. Todos los eventos cuentan con acompañamiento de los equipos del Distrito.

En el Parque Nacional, en la localidad de Santa Fe, se desarrolla la movilización Pride, parche para el mes del orgullo, con una asistencia aproximada de 300 personas. La actividad corresponde a una marcha y se encuentra activa.

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En la Plaza de Bolívar, en la localidad de La Candelaria, también fue convocada la Marcha por la vida.

En el Parque de los Hippies, en Chapinero, avanza la marcha Nos están matando: vivir con dignidad es nuestro derecho, que reúne aproximadamente a 700 participantes y se moviliza por la carrera séptima hacia el sur.

[02:43 p.m.] #GestiónDelTráfico | Manifestantes avanzan sobre la carrera 7 con calle 19 hacia el sur. Agentes Civiles y grupo guía, apoyan los cierres viales y el desvió del tráfico en el sector https://t.co/Ec9ZxveTbM pic.twitter.com/Z3PXRPmywx — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 28, 2026

“Los equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos hacen constante acompañamiento a la movilización por la carrera 7 hacia el sur; asimismo, se realiza pedagogía y desvío de los vehículos para evitar inconvenientes en el desplazamiento”, señaló la entidad.

En horas de la tarde, la Secretaría de Gobierno indicó que un grupo de manifestantes estaría causando daños estructurales e iniciando conflagraciones. Ante esta situación y por el riesgo para quienes marchan de manera pacífica, se levantaron los canales de diálogo con estas personas.

En las imágenes aparecen manifestantes pintando las paredes de un edificio y alimentando un incendio en la puerta de uno de ellos. Equipos de la entidad se encuentran en el lugar evaluando la situación.

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En el Parque de los Hippies, en Chapinero, fue convocada otra movilización llamada Maricxs pero nunca fachos. Por su parte, el Frente ritual contra marcha Bogotá tiene lugar en el Centro de Memoria, en la localidad de Los Mártires. La marcha cuenta con una asistencia aproximada de 280 personas.