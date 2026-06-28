La policía turca detuvo este domingo 28 de junio al menos a 50 personas, entre ellas una periodista, durante la marcha del Orgullo en Estambul.

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Tan solo una semana antes, el 21 de junio de 2026, la policía turca también había bloqueado el intento de realizar una marcha en defensa de las personas trans y sus derechos, y detuvo a varias personas que la apoyaban. La movilización se dio en el marco de la semana del Orgullo LGBTQ+, de la capital de Turquía.

La policía turca detuvo este domingo 28 de junio al menos a 50 personas, entre ellas una periodista, durante la marcha del Orgullo en Estambul. (AP Photo/Dilara Acikgoz) Foto: AP Photo/Dilara Acikgoz

Según fuentes oficiales, para este 28 de junio, la policía reforzó la seguridad alrededor de la emblemática plaza Taksim de Estambul, instalando barreras metálicas, luego de que las autoridades locales prohibieran las manifestaciones en lugares de reunión, entre ellos el barrio de Kadikoy, situado en la orilla asiática.

Incluso, la circulación del metro también se restringió en varios puntos del centro de la ciudad.

La policía turca bloqueó el intento de realizar una marcha en defensa de las personas trans y sus derechos, y detuvo a varias personas que la apoyaban, el 21 de junio de 2026. La movilización se dio en el marco de la semana del Orgullo LGBTQ de Estambul, Turquía. (AP Photo/Dilara Acikgoz) Foto: AP Photo/Dilara Acikgoz

“Los periodistas que cubren la Marcha del Orgullo en Estambul se enfrentan de nuevo este año a obstáculos ilegales”, apuntó la Unión Turca de Periodistas en X, citada por la AFP.

La organización aseguró, además, que la reportera Muberra Unsal “se identificó repetidamente como periodista”, pero igualmente fue detenida.

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Los manifestantes LGBTIQ+, que se reunieron en varios barrios de la ciudad, proclamaron su intención de continuar sus movilizaciones.

“El día no ha terminado. En realidad, recién estamos empezando. No renunciamos. Seguiremos saliendo a la calle, dondequiera que estemos”, dijo uno.

La policía turca bloqueó el intento de realizar una marcha en defensa de las personas trans y sus derechos, y detuvo a varias personas que la apoyaban, el 21 de junio de 2026. La movilización se dio en el marco de la semana del Orgullo LGBTQ de Estambul, Turquía. (AP Photo/Dilara Acikgoz) Foto: AP Photo/Dilara Acikgoz

Un bar gay cerrado por razones dudosas

El sábado 27, las autoridades turcas habían ordenado el cierre de un bar gay en Estambul por presuntas infracciones de la normativa, que no detallaron ni explicaron, en un comunicado publicado en X por la oficina del gobernador.

Esa oficina señaló que las inspecciones realizadas por orden suya constataron que el establecimiento, que operaba bajo el nombre de Tek Yon en el barrio de Cihangir, había incurrido en prácticas que no cumplían con la normativa vigente.

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El cierre se produjo después de que grupos islamistas protestaran en las redes sociales contra un crucero previsto para viajeros LGBTIQ+, al afirmar que la escala en Turquía estaba siendo organizada por Mustafa Dogan Yilmaz, el propietario del bar.

El diario progubernamental Yeni Safak informó el mismo sábado que las inspecciones comenzaron tras anunciarse una fiesta especial LGBTIQ+ en el Bósforo, lo que llevó a la clausura del establecimiento organizador del evento.

El barco tenía previsto atracar en Estambul el 8 de julio, pero finalmente modificó su plan de viaje y eliminó la escala en Estambul.

Paisaje urbano de Estambul con el Bósforo y la Torre de Gálata en un día soleado de verano en Turquía. Foto: Getty Images

La comunidad LGBTIQ+, atacada por su propio presidente

La homosexualidad no es ilegal en Turquía, pero la comunidad LGBTIQ+ es frecuentemente blanco de ataques, incluidos los verbales del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien la responsabiliza del descenso de la tasa de natalidad.

El hecho de que sea el presidente del país quien promueva tales acusaciones fortalece los discursos de odio contra las comunidades diversas en el país y las expone a más riesgos.

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Desde 2015, la marcha anual del Orgullo está prohibida en Turquía y es reprimida de forma casi sistemática en el país.

Habían arrestado a cientos en Ankara

El presidente de EE. UU., Donald Trump (derecha), estrecha la mano de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, en 2023. Foto: EFE / El País

Las autoridades turcas habían informado el 23 de junio que habían detenido a 209 personas y buscaban a 32, supuestamente sospechosas de tener vínculos con grupos de extrema izquierda y con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Ankara.

Fue entonces cuando las autoridades aprovecharon para prohibir cualquier manifestación desde este 28 de junio, justo el Día Internacional del Orgullo, hasta el final de la cumbre de la Alianza Atlántica, la OTAN, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio en la capital turca. La reunión acogerá a dirigentes de los 32 países miembros, incluido el presidente estadounidense Donald Trump.

Con información de AFP, Europa Press, AP y DW.