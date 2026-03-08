Un vuelo de Southwest Airlines fue desviado al aeropuerto de Atlanta después de que se reportara una amenaza de bomba.

Las autoridades revisaron el avión y confirmaron que no existía ningún peligro.

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

El vuelo 2094 de Southwest Airlines, que despegó de Nashville (Tennessee) con destino a Fort Lauderdale (Florida), fue desviado de manera inesperada la noche del 6 de marzo de 2026.

La aerolínea y las autoridades describieron el hecho como un “posible problema de seguridad” a bordo, inicialmente reportado como una amenaza de bomba.

La decisión fue tomada mientras la aeronave estaba en pleno vuelo y obligó al piloto a efectuar un aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Hartsfield‑Jackson de Atlanta alrededor de las 9:06 p. m. locales.

Esta acción activó de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria.

Tras el aterrizaje, equipos de policía local y del FBI subieron a la aeronave para evaluar la situación y controlar a la persona que había generado preocupación entre la tripulación durante el trayecto.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a los pasajeros con las manos levantadas mientras agentes armados inspeccionaban la cabina y retiraban a un individuo para entrevistarle fuera del avión.

Las autoridades que intervinieron, incluida la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Departamento de Policía de Atlanta, completaron una revisión exhaustiva tanto del interior de la aeronave como del equipaje.

Para los viajeros, la situación fue intensa y generó momentos de nerviosismo y confusión.

Muchos relataron haber sentido miedo al ver a los agentes subir al avión armados mientras eran instruidos a mantener las manos levantadas, y algunos compartieron videos en redes mostrando la tensión dentro de la cabina.

Después de más de dos horas de inspecciones con especialistas en explosivos y perros entrenados, no se encontró ninguna amenaza creíble ni artefacto explosivo en el avión ni en el equipaje.

En el aterrizaje en Hartsfield‑Jackson Atlanta International Airport, la policía de Atlanta removió a una persona del avión y la entrevistaron junto al FBI.

Sin embargo, posteriormente se determinó que no existía una amenaza creíble, no se encontraron explosivos ni elementos peligrosos, y no se presentaron cargos contra esa persona.

Southwest Airlines emitió un comunicado en el que agradeció el profesionalismo de su tripulación y pidió disculpas por los retrasos ocasionados, enfatizando que “nada es más importante que la seguridad de sus clientes y empleados”.

Southwest Airlines destacó la importancia de actuar con precaución ante cualquier señal de riesgo, reafirmando que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es la prioridad.

Finalmente, la aerolínea reprogramó el vuelo para que los pasajeros pudieran continuar hacia Fort Lauderdale sin mayores inconvenientes.