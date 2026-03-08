Amenaza de bomba en vuelo de Southwest

Alerta a bordo: vuelo de Southwest se desvía a Atlanta por posible bomba

Vuelo de Southwest se desvía a Atlanta tras alerta de posible bomba a bordo.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

8 de marzo de 2026, 1:22 p. m.
Agentes de seguridad revisan el avión de Southwest en Atlanta tras la alerta de amenaza a bordo.
Agentes de seguridad revisan el avión de Southwest en Atlanta tras la alerta de amenaza a bordo. Foto: Composición Semana Getty Images/X@AlertaMundoNews

Un vuelo de Southwest Airlines fue desviado al aeropuerto de Atlanta después de que se reportara una amenaza de bomba.

Las autoridades revisaron el avión y confirmaron que no existía ningún peligro.

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

El vuelo 2094 de Southwest Airlines, que despegó de Nashville (Tennessee) con destino a Fort Lauderdale (Florida), fue desviado de manera inesperada la noche del 6 de marzo de 2026.

La aerolínea y las autoridades describieron el hecho como un “posible problema de seguridad” a bordo, inicialmente reportado como una amenaza de bomba.

Mundo

EE. UU. elimina requisito de pasaporte para estos viajeros: conozca la lista completa de beneficiados

Estados Unidos

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Estados Unidos

Congreso de EE. UU. busca detener la guerra en Medio Oriente. Con esta herramienta, frenarían las operaciones militares de Trump

Estados Unidos

Por posibles fallas sanitarias la FDA retira más de 650.000 botellas de agua en EE. UU.

Estados Unidos

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

Estados Unidos

Estos serían los lugares más seguros de Estados Unidos ante un ataque nuclear tras la escalada con Irán

Estados Unidos

Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

Mundo

Guerra en Oriente Medio se intensifica: Irán lanza misiles contra Israel y advierte meses de combate; Trump amenaza al próximo líder

Deportes

Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Mundo

Explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo: autoridades avanzan en la investigación

La decisión fue tomada mientras la aeronave estaba en pleno vuelo y obligó al piloto a efectuar un aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Hartsfield‑Jackson de Atlanta alrededor de las 9:06 p. m. locales.

Esta acción activó de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria.

Tras el aterrizaje, equipos de policía local y del FBI subieron a la aeronave para evaluar la situación y controlar a la persona que había generado preocupación entre la tripulación durante el trayecto.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a los pasajeros con las manos levantadas mientras agentes armados inspeccionaban la cabina y retiraban a un individuo para entrevistarle fuera del avión.

Las autoridades que intervinieron, incluida la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Departamento de Policía de Atlanta, completaron una revisión exhaustiva tanto del interior de la aeronave como del equipaje.

Para los viajeros, la situación fue intensa y generó momentos de nerviosismo y confusión.

Muchos relataron haber sentido miedo al ver a los agentes subir al avión armados mientras eran instruidos a mantener las manos levantadas, y algunos compartieron videos en redes mostrando la tensión dentro de la cabina.

Después de más de dos horas de inspecciones con especialistas en explosivos y perros entrenados, no se encontró ninguna amenaza creíble ni artefacto explosivo en el avión ni en el equipaje.

En el aterrizaje en Hartsfield‑Jackson Atlanta International Airport, la policía de Atlanta removió a una persona del avión y la entrevistaron junto al FBI.

Sin embargo, posteriormente se determinó que no existía una amenaza creíble, no se encontraron explosivos ni elementos peligrosos, y no se presentaron cargos contra esa persona.

Southwest Airlines emitió un comunicado en el que agradeció el profesionalismo de su tripulación y pidió disculpas por los retrasos ocasionados, enfatizando que “nada es más importante que la seguridad de sus clientes y empleados”.

Southwest Airlines destacó la importancia de actuar con precaución ante cualquier señal de riesgo, reafirmando que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es la prioridad.

Finalmente, la aerolínea reprogramó el vuelo para que los pasajeros pudieran continuar hacia Fort Lauderdale sin mayores inconvenientes.

Más de Estados Unidos

El pasaporte colombiano no solo sirve como documento de viaje, sino también como un símbolo de identidad y conexión con la patria para la diáspora colombiana en Estados Unidos.

EE. UU. elimina requisito de pasaporte para estos viajeros: conozca la lista completa de beneficiados

X

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Donald Trump

Congreso de EE. UU. busca detener la guerra en Medio Oriente. Con esta herramienta, frenarían las operaciones militares de Trump

Autoridades sanitarias ordenaron retirar del mercado cientos de botellas de agua embotellada por considerarla insaluble

Por posibles fallas sanitarias la FDA retira más de 650.000 botellas de agua en EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto a la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

La guerra nuclear representó una amenaza inmediata para la vida compleja en la Tierra, con efectos que bloquearían la luz solar durante una década completa.

Estos serían los lugares más seguros de Estados Unidos ante un ataque nuclear tras la escalada con Irán

Recientemente se han dado a conocer varios videos en el que los estudiantes agreden a profesores, principalmente en Estados Unidos

Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

a

¿Qué significa la mancha roja que tiene el presidente Donald Trump en el cuello?

Universidades de Florida no contratarán nuevos profesores con visa H-1B, tras solicitud de Ron DeSantis.

Golpe a los migrantes: las universidades públicas de Florida suspenden temporalmente la contratación de extranjeros con visas H1-B

Noticias Destacadas