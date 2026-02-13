Estados Unidos

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

Una familia asegura que la aerolínea los dividió por no pagar la selección de asientos, provocando debate público.

13 de febrero de 2026, 4:46 p. m.
Pasajeros reaccionaron en redes tras la separación de un niño de 2 años de su madre durante un vuelo de Southwest Airlines.
Pasajeros reaccionaron en redes tras la separación de un niño de 2 años de su madre durante un vuelo de Southwest Airlines. Foto: Getty Images/iStockphoto

La separación de un menor de su madre en un avión de Southwest Airlines reavivó la discusión sobre la asignación de asientos para familias.

Estados Unidos, a punto de una parálisis presupuestaria por temas de control de inmigración

Separación de niño en avión divide opiniones en redes sociales

En un caso que ha provocado un intenso debate en redes sociales, un pasajero relató cómo su hijo de dos años fue asignado por la aerolínea a un asiento separado de su madre y hermana.

Esto se debió a que la familia no pagó por la selección de asientos al reservar sus vuelos.

El relato, compartido en la plataforma X por el usuario Cory Watilo y publicado por Newsweek, describe que su esposa y sus dos hijos (de 5 y 2 años) viajaban con la aerolínea estadounidense Southwest Airlines, la cual desde el 27 de enero cambió su política de abordaje a asientos asignados.

Según Watilo, el sistema colocó al niño de dos años en una fila distinta sin tener en cuenta la obligación de sentarlo junto a un adulto de su grupo familiar.

La política de Southwest Airlines establece en su sitio web que se “esforzará por sentar a los niños de 12 años o menos junto a por lo menos un adulto de su grupo” sin costo adicional, y al mismo tiempo ofrece opciones en el aeropuerto para solicitar asistencia si los asientos asignados no son adyacentes.

La respuesta en redes sociales ha sido polarizada. Algunos usuarios criticaron al pasajero por no pagar por los asientos juntos, argumentando que la responsabilidad de asegurar que la familia viajase unida recaía en quien reservó los boletos.

Otros defendieron la idea de que las aerolíneas deberían garantizar automáticamente que niños pequeños estén sentados junto a un adulto.

En algunos casos citados por usuarios en la misma conversación, personas relataron experiencias similares en vuelos con la misma aerolínea, donde incluso después de pagar por varios asientos juntos y seleccionar una fila completa, los pasajeros fueron reasignados durante el proceso de abordaje.

Tras las críticas, el propio Watilo compartió un intercambio de mensajes que sugería que finalmente una persona ofreció cambiar de asiento en el avión, permitiendo que la madre se sentara junto al niño de dos años.

Este último detalle fue celebrado por algunos como un acto de cooperación entre viajeros.

El debate ha puesto nuevamente sobre la mesa las políticas de asignación de asientos de las aerolíneas, la obligación de estas de acomodar a las familias y las decisiones de los consumidores sobre si pagar o no por servicios adicionales como la selección de asientos.

Políticas de aerolíneas y selección de asientos bajo debate

De acuerdo con guías de protección al consumidor del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, es responsabilidad tanto del pasajero como de la aerolínea manejar con antelación.

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

El caso, más allá de dividir opiniones en el terreno de la crianza y las expectativas de servicio, ilustra un punto de fricción creciente entre políticas comerciales de las aerolíneas y las necesidades de los pasajeros con hijos pequeños.

Noticias Destacadas