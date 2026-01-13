Esta medida la tomó la TSA, Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que anunció la determinación que condicionaría a todos los viajeros que quieran entrar al territorio norteamericano.

Esta implementación hace parte de la ley REAL ID que desde mayo del 2025 viene buscando la seguridad estadounidense a partir del control migratorio, esta nueva tarifa solamente aplica para las personas mayores de 18 años, los menores de edad no aplicarán para este nuevo pago.

Desde el 1 de febrero, el gobierno norteamericano le empezará a cobrar $45 dólares a los viajeros cuando lleguen a los aeropuertos estadounidenses y no cuenten con una identificación compatible con la REAL ID.

¿Cómo obtener una REAL ID?

Esta identificación no es posible solicitarla si no está en Estados Unidos, el único lugar en el que le pueden tramitar la REAL ID es en DMV, la agencia gubernamental en la que también se solicita la licencia de conducir.

Se debe solicitar con anticipación, sin embargo, para quien está viajando por primera vez o no tiene el REAL ID, podrá ser eximido, solamente si llega a presentar alguno de los documentos que tienen compatibilidad.

Real ID: paso a paso para solicitar este documento de identificación en Estados Unidos antes de la fecha límite

Largas filas de espera para obtener el nuevo documento de identificación en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Documentos compatibles con la REAL ID que lo eximirán de pagar los $45 dólares

Desde la misma administración de transporte se aclararon las alternativas para no pagar los $45 dólares. Tener tan solo uno de estos documentos, harán que el viajero no tenga que cancelar la tarifa, que recibió el nombre de “ConfirmID”.

Pasaporte estadounidense vigente.

Tarjeta de pasaporte de EE. UU.

Credenciales de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Identificación militar del Departamento de Defensa.

Tarjeta de residente permanente.

Identificación tribal emitida por una tribu federal.

¿Qué cambia específicamente el 1 de febrero?

Lo que debe saber antes de viajar a Estados Unidos. Foto: Getty Images

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Desde 2025 es obligatorio tener la REAL ID, para los vuelos internacionales de Estados Unidos, sin embargo, para quienes llegaban podían pasar los procesos de seguridad sin ningún tipo de pago obligatorio, a pesar de que, sí tenían un proceso de seguridad extra.

Desde el primero de febrero, quien no tenga el REAL ID o un documento compatible, deberá pagar $45 dólares que serán válidos por 10 días, es posible pagarse en línea antes de pisar suelo norteamericano o en el punto de control del aeropuerto norteamericano.

Los niños menores de 18 años no deberán pagar esta suma, así no tengan el REAL ID, siempre y cuando estén acompañados de un adulto que sí esté cumpliendo los requisitos.