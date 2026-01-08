Gente

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

De cumplirse, la temporada número 11 de este reality culinario prometería bastante.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

8 de enero de 2026, 12:43 p. m.
MasterChef Celebrity 2026: filtran nombres de los posibles primeros cinco participantes.
MasterChef Celebrity 2026: filtran nombres de los posibles primeros cinco participantes. Foto: Canal RCN

En la televisión colombiana, varios realities han llamado la atención de los televidentes con el pasar de los años, y entre ellos, MasterChef Celebrity se ha ganado un puesto importante, pues el formato ha resultado atractivo y también educativa para las personas en los hogares colombianos.

En el año 2025, este reality culinario celebró su edición número 10 al aire teniendo como jurados a Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch, como cuota nacional, que son quienes han estado desde la primera temporada, y además, los acompañó la cuota internacional, la chef mexicana Belén Alonso.

“Yo no tenía ni idea”: Nicolás de Zubiría recordó su particular e inesperado casting para llegar a ‘MasterChef Celebrity’

Para el año 2026, a pocos días de que se estrene la tercera temporada de La casa de los famosos, ya están circulando en redes sociales especulaciones acerca de quienes podrían conformar la lista de participantes de este programa de cocina para el presente año.

Uno de los jurados conmueve a sus seguidores con una publicación de su hija.
¿Quiénes serán los participantes de 'MasterChef Celebrity' 2026? Foto: Captura de Instagram @masterchefcelebrityco / @claudiabahamon / @chefbelenalonso

Estos serían los primeros posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity 2026′

El periodista de novelas y realities Carlos Ochoa fue quien publicó un video en su cuenta oficial de Instagram hablando al respecto y dando los cinco nombres que posiblemente conformarían esta lista.

Gente

Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

Gente

Carla Giraldo dejó en evidencia su relación con inesperado video, a pocos días del regreso de ‘La casa de los famosos’

Gente

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

Gente

La polémica reacción de WestCol tras las declaraciones de Trump sobre Petro

Gente

Luna Llena en Virgo: ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

Gente

Preocupación por Yeferson Cossio: el influencer fue hospitalizado tras intervención cardíaca

Gente

Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

Gente

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W y la expuso con fuerte crítica: “Parece un vieja”

Gente

“Yo no tenía ni idea”: Nicolás de Zubiría recordó su particular e inesperado casting para llegar a ‘MasterChef Celebrity’

Gente

Cony Camelo confesó que ‘MasterChef Celebrity’ la dejó “de psiquiatra”; recibió hate y “amenazas de muerte”

Para llamar la atención de sus seguidores, Carlos mencionó que Lina Tejeiro, famosa actriz colombiana, sería una de las que suena para ingresar a este reality culinario que daría estreno a su temporada número 11.

Lina Tejeiro, actriz colombiana.
Lina Tejeiro podría ser participante de 'MasterChef Celebrity' 2026. Foto: Instagram @linatejeiro

Además de la actriz de reconocidas producciones como Padres e hijos, La ley del corazón, entre otras, también se sumaría la reconocida Verónica Orozco, igualmente actriz y que en los últimos meses volvió a sonar por haber sido la protagonista de Simplemente Alicia, una serie estrenada en el gigante del streaming, Netflix, en la que compartió escena con varios actores y actrices importantes, entre ellos Michel Brown, Sebastián Carvajal y Cony Camelo.

De igual forma, según Ochoa, a esta nueva temporada ingresaría Emmanuel Restrepo, conocido en la televisión colombiana en los últimos meses por haber participado en la novela biografica del ciclista Rigoberto Urán (Rigo), y por haber interpretado a Carmelo, el hijo del mayor rival del padre de Urán.

Además, Emmanuel se encargó de ser el host digital de la primera temporada de La casa de los famosos siguiendo con su papel de Carmelo, y esto hizo que este reality tuviera un plus para los seguidores sobre todo en redes.

A este reto de cocina se sumaría otra reconocida actriz, Angélica Blandón, famosa por haber participado en producciones como Oki Doki, Sin senos no hay paraíso, Las muñecas de la mafia, El cartel de los sapos 2: la guerra total, Tres milagros, Diomedes el cacique de la junta, Klass 95, Manes, entre otras.

Por último, quien haría parte de esta lista sería el actor Sebastián Vega, quien ganó reconocimiento en la televisión colombiana al interpretar al baby en A mano limpia. Además, Vega también ha participado en otras producciones como Padres e hijos, A corazón abierto, Chica Vampiro, La nocturna, El cartel de los sapos: el origen, entre otras, y también en los últimos meses se destaca por en el ambiente digital por el contenido que realiza junto a su esposa e hijos.

Más de Gente

Estas son las estrellas de la farándula que harán parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

Carla Giraldo

Carla Giraldo dejó en evidencia su relación con inesperado video, a pocos días del regreso de ‘La casa de los famosos’

Claudia Bahamón reveló en un podcast la dificil prueba que pasó junto a su familia.

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

WestCol arremete contra declaraciones de trump "Él cree que Petro está solo”

La polémica reacción de WestCol tras las declaraciones de Trump sobre Petro

Virgo

Luna Llena en Virgo: ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

El creador de contenido reveló que está nuevamente en el hospital.

Preocupación por Yeferson Cossio: el influencer fue hospitalizado tras intervención cardíaca

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.

Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' recibió fuertes críticas por sus declaraciones.

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W y la expuso con fuerte crítica: “Parece un vieja”

Kimberly Reyes y Beéle fueron vistos celebrando a llegada del año nuevo bailando.

¿Romance a la vista? El video de Beéle y Kimberly Reyes celebrando juntos el Año Nuevo en Barranquilla que sacude las redes

Noticias Destacadas