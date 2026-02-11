Ciclismo

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Hay Nairo Quintana para rato, o por lo menos para 2026. ¿Sobre su retiro? El boyacense también Tiene una respuesta clara.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
11 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.
Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team. Foto: Getty Images

Con 36 años, Nairo Quintana aún tiene rodaje y confirmó que para este 2026 aspira correr La Vuelta a España, la última de las tres carreras grandes de la temporada. Lo hará con el equipo con el que ha brillado siempre: Movistar Team.

Por la misma línea, Nairo Quintana también confirmó que está en reserva para el Giro de Italia 2026. Así las cosas, resta esperar la confirmación oficial del Movistar Team, aunque el boyacense parece tenerlo bastante claro.

En teoría estoy para La Vuelta, como reserva para el Giro. Al final la condición es la que te lleva a estar o no estar, a seleccionar un gran equipo y a intentar la victoria colectiva, que es de lo que se trata. Esa es la idea inicial y por lo que siempre hemos luchado en el equipo”, le dijo Nairo Quintana a Marca.

Nairo Quintana vuelve al ruedo en el Tour de Omán, junto a cuatro colombianos.
Nairo Quintana apunta a correr La Vuelta a España 2026. Foto: Movistar Team
Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Nairo Quintana y un movido arranque en 2026

El diálogo de Nairo Quintana, con el medio referenciado, se dio en medio del desarrollo el Tour de Omán 2026. Este se llevó a cabo desde el pasado sábado, 7 de febrero, y hasta este miércoles 11 del mismo mes.

Ciclismo

Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

Ciclismo

Clasificación general del Tour de Omán 2026: así quedó Nairo Quintana, luego de la etapa 4

Ciclismo

Nairo Quintana sube como cohete en el Tour de Omán: atacó y sacudió la clasificación general

Ciclismo

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Ciclismo

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Ciclismo

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Ciclismo

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria dejaron milimétrica definición en el Tour de Omán: líder colombiano

Ciclismo

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Ciclismo

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Ciclismo

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Quintana volvió a destacar: se metió en el top 10 de la clasificación general final (7) y quedó a 52 segundos del campeón, Christian Scaroni (XDS-Astana). Además, él y su equipo también ayudaron para que su compatriota y compañero de escuadra, Diego Pescador, acabara de octavo.

El ímpetu de Nairo Quintana está a flor de piel. Se le ven ganas de seguir, de continuar montado en la bicicleta y aportar al ciclismo. Sin embargo, empieza a divisarse el retiro a lo lejos para el gran escarabajo.

Nairo Quintana habla del retiro

“Llegará y hay que estar preparado. He tenido la oportunidad de prepararme y formarme en la universidad. Eso me da ideas y herramientas para poder promover el ciclismo latinoamericano cuando llegue el momento”, le respondió Nairo Quintana a Marca respecto al retiro.

JABAL AL AKHDHAR - GREEN MOUNTAIN, OMAN - FEBRUARY 11: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team crosses the finish line during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 5 a 155.9km stage from Nizwa to Jabal Al Akhdhar - Green Mountain 1024m on February 11, 2026 in Jabal Al Akhdhar - Green Mountain, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Nairo Quintana peleó hasta el final en el Tour de Omán 2026. Foto: Getty Images

Mientras tanto, sirve de inspiración y consejo para las futuras generaciones del ciclismo. Eso y llevar a los jóvenes que integran el Movistar Team, quienes ven en Quintana a un ganador del Giro de Italia, La Vuelta a España, podio en El Tour de Francia y vencedor de varias clásicas.

“Poder aportar mi conocimiento a los jóvenes y ese cariño de la gente, especialmente de los colombianos y también de los aficionados en Europa. Muchos de esos niños que motivé hoy están corriendo conmigo y eso hace ilusión”, sentenció Quintana.

Más de Ciclismo

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

JABAL AL AKHDHAR - GREEN MOUNTAIN, OMAN - FEBRUARY 11: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team crosses the finish line during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 5 a 155.9km stage from Nizwa to Jabal Al Akhdhar - Green Mountain 1024m on February 11, 2026 in Jabal Al Akhdhar - Green Mountain, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team.

Clasificación general del Tour de Omán 2026: así quedó Nairo Quintana, luego de la etapa 4

MISFAT AL ABRIYEEN, OMAN - FEBRUARY 09: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team attacks in the breakaway during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 3 a 191.3km stage from Samail - Al Fayhaa Rest house to Misfat Al Abriyeen - Eastern Mountain 921m on February 09, 2026 in Misfat Al Abriyeen, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Nairo Quintana sube como cohete en el Tour de Omán: atacó y sacudió la clasificación general

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Omán 2026.

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Remco Evenepoel, líder de la Vuelta a Valencia.

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Vibrante definición entre Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria en el Tour de Omán 2026.

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria dejaron milimétrica definición en el Tour de Omán: líder colombiano

Nairo Quintana vuelve al ruedo en el Tour de Omán, junto a cuatro colombianos.

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Martha Bayona ganó oro en la prueba de keirin

Reconocida ciclista colombiana fue suspendida por la UCI por fallar en las pruebas antidopaje

Noticias Destacadas