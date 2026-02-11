Con 36 años, Nairo Quintana aún tiene rodaje y confirmó que para este 2026 aspira correr La Vuelta a España, la última de las tres carreras grandes de la temporada. Lo hará con el equipo con el que ha brillado siempre: Movistar Team.

Por la misma línea, Nairo Quintana también confirmó que está en reserva para el Giro de Italia 2026. Así las cosas, resta esperar la confirmación oficial del Movistar Team, aunque el boyacense parece tenerlo bastante claro.

“En teoría estoy para La Vuelta, como reserva para el Giro. Al final la condición es la que te lleva a estar o no estar, a seleccionar un gran equipo y a intentar la victoria colectiva, que es de lo que se trata. Esa es la idea inicial y por lo que siempre hemos luchado en el equipo”, le dijo Nairo Quintana a Marca.

Nairo Quintana apunta a correr La Vuelta a España 2026. Foto: Movistar Team

Nairo Quintana y un movido arranque en 2026

El diálogo de Nairo Quintana, con el medio referenciado, se dio en medio del desarrollo el Tour de Omán 2026. Este se llevó a cabo desde el pasado sábado, 7 de febrero, y hasta este miércoles 11 del mismo mes.

Quintana volvió a destacar: se metió en el top 10 de la clasificación general final (7) y quedó a 52 segundos del campeón, Christian Scaroni (XDS-Astana). Además, él y su equipo también ayudaron para que su compatriota y compañero de escuadra, Diego Pescador, acabara de octavo.

El ímpetu de Nairo Quintana está a flor de piel. Se le ven ganas de seguir, de continuar montado en la bicicleta y aportar al ciclismo. Sin embargo, empieza a divisarse el retiro a lo lejos para el gran escarabajo.

Nairo Quintana habla del retiro

“Llegará y hay que estar preparado. He tenido la oportunidad de prepararme y formarme en la universidad. Eso me da ideas y herramientas para poder promover el ciclismo latinoamericano cuando llegue el momento”, le respondió Nairo Quintana a Marca respecto al retiro.

Nairo Quintana peleó hasta el final en el Tour de Omán 2026. Foto: Getty Images

Mientras tanto, sirve de inspiración y consejo para las futuras generaciones del ciclismo. Eso y llevar a los jóvenes que integran el Movistar Team, quienes ven en Quintana a un ganador del Giro de Italia, La Vuelta a España, podio en El Tour de Francia y vencedor de varias clásicas.

“Poder aportar mi conocimiento a los jóvenes y ese cariño de la gente, especialmente de los colombianos y también de los aficionados en Europa. Muchos de esos niños que motivé hoy están corriendo conmigo y eso hace ilusión”, sentenció Quintana.