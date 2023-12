Pit Bulls: lo que debe saber si está buscando adoptar un perro de esta raza

“Un perro que se socializa y no se maltrata va a ser un perro tranquilo; mientras que un perro miedoso se vuelve potencialmente peligroso, pues al sentir miedo, ataca para defenderse y eso usualmente se debe a que lo maltratan, le pegan, no lo alimentan, no lo pasean y lo mantienen encerrado o encadenado. Entonces, son los humanos los que producen los perros peligrosos y no es su raza la que los hace agresivos”, precisa el docente.