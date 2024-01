Tres razas de perros que son difíciles de entrenar

Lo más notable sobre el Basenji es su habilidad para no ladrar de la manera típica de los perros. En cambio, emiten un sonido único conocido como “barro”, lo que les ha ganado el apodo de “perro sin ladridos”. Esta característica distintiva puede hacer que algunos dueños subestimen la complejidad de entrenar a uno de estos ejemplares, ya que la falta de ladridos tradicionales puede dar la impresión de que son menos expresivos o comunicativos.

Esta raza es complicada para entrenar (Photo by: Auscape/Universal Images Group via Getty Images) | Foto: Universal Images Group via Getty