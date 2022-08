Avianca dice que no es cierto que la aerolínea “le haya negado el abordaje al expresidente Santos y a su esposa”

La aerolínea Avianca se pronunció ante las versiones según las cuales ellos tuvieron un incidente con el expresidente Juan Manuel Santos. Todo surgió por cuenta de una columna del periodista Héctor Abad Faciolince. “Lo que sigue le ocurrió a un expresidente (o a un presidente electo) de Colombia en el pasado mes de junio. Omito al protagonista de modo que ustedes puedan avaluar lo ocurrido objetivamente, sin ningún sesgo ideológico. Lo que paso a contar pudo ocurrirle a César Gaviria o a Ernesto Samper o a Andrés Pastrana o a Álvaro Uribe o a Juan Manuel Santos o a Gustavo Petro. Mejor dicho, le ocurrió a uno de ellos”, señaló el columnista a través de su escrito, publicado en El Espectador.

“Uno de los ciudadanos anteriores, con su esposa, estaba a punto de abordar un vuelo internacional de más de seis horas con Avianca. Ninguno de ellos está en funciones, pero sea quien sea de los anteriores (me parece) tiene cierta dignidad y merece cierto respeto por parte de una empresa que si no es, al menos fue la compañía aérea bandera de Colombia. Este ciudadano ilustre y su esposa ya han hecho los trámites de migración, tienen su pase de abordar con las sillas asignadas y han entregado el equipaje. En el momento de embarcar se les informa que no pueden entrar al avión. Cuando el ciudadano y su esposa intentan pedir explicaciones, no se les da ninguna. Simplemente les repiten que no pueden embarcar. Es más, les piden que se retiren, que ahí estorban. Sobra decir que el ciudadano no está borracho, ni ha sido agresivo, ni ha infringido ninguna regla”, agregó el columnista.

“Ya es media noche, las salas VIP están cerradas y los esposos amanecen en dos sillas del aeropuerto. Por la mañana consiguen comprar un nuevo pasaje en otra compañía y regresar a Colombia haciendo varias escalas”, señaló Faciolince. “Al llegar finalmente a Bogotá este expresidente (o presidente electo) llama al gerente de Avianca y hace el reclamo. Pide que se le expliquen los motivos por los que no pudieron abordar el vuelo para el que tenían reserva, equipaje abordo y sillas asignadas. Pide el envío del equipaje y el reembolso del valor de los tiquetes. El gerente de Avianca promete averiguar y darle una respuesta en 24 horas. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta ni se les ha reembolsado el dinero. Las maletas sí llegaron”, agregó en su referido escrito.

Luego, producto de dicha versión, surgió la tesis de que se trataba del expresidente Juan Manuel Santos. Ante las conjeturas, Avianca se pronunció. “El expresidente Juan Manuel Santos y su esposa tuvieron un retraso con un vuelo de Air Canada, el cual afectó la conexión que posteriormente tenían con un vuelo de Avianca. No es cierto que Avianca haya negado el abordaje. Luego del retraso, Air Canada reacomodó al expresidente Santos y a su esposa, lo que en su sistema bloqueó la posibilidad de que Avianca realizara cambios sobre esa reserva y embarcara a los pasajeros en el vuelo programado”.

“Aún entendiendo la responsabilidad de Air Canada en los inconvenientes presentados, Avianca rembolsó la totalidad de tiquetes adicionales comprados por el expresidente”, señaló la aerolínea.

Este es el comunicado completo de Avianca:

Con relación a la columna de opinión titulada “Abuso Anónimo” de Héctor Abad Faciolince publicada el 21 de agosto de 2022, en la que el contenido dista totalmente de lo ocurrido, Avianca aclara:

