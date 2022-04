Video | Tiburón ballena es captado en Parque Tayrona de Santa Marta

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video en que se observa a un tiburón ballena sorprendiendo a un grupo de turistas que se encontraban en una embarcación en cercanías al parque Tayrona, en el departamento de Magdalena.

En el clip se aprecia a varias de las personas asustadas y una de ellas grita. Mientras que otro turista afirma en un primer momento que es una ballena. El animal posteriormente se acerca y la cámara lo capta debajo de la embarcación. “¡Mira que belleza!”, afirma otra de las personas sorprendida por el tiburón.

Porque Santa Marta es la Magia de tenerlo todo, dejaré este videito por aquí. pic.twitter.com/nyUOKT0OOH — Polo Díaz-Granados (@PoloDiazG) April 14, 2022

En redes sociales decenas de personas también se manifestaron sorprendidas y maravilladas con el clip. “Impresionante qué privilegio”, “Qué belleza, una emoción muy especial”, “Qué absoluta hermosura un tiburón ballena , al principio del video no podía distinguir semejante cosa, parece querer saludar a los turistas!”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, otros usuarios señalaron que se trata de una especie amenazada y pidieron su protección. “El tiburón ballena NO se alimenta de seres humanos. Son cariños y juguetones. Son una especie AMENAZADA. Poderlos ver es un privilegio. POR FAVOR que la histeria no lleve a la gente a matar este animal fundamental para el equilibrio de la vida en el mar”, señaló el usuario Camilo Prieto.

Hasta el momento, autoridades ambientales no se han pronunciado sobre el avistamiento del animal.

El tiburón ballena (Rhincodon typus) es una especie cirumtropical, de hábitos pelágicos, considerada rara y escasa, cuya presencia a lo largo del Caribe colombiano se da porque es su zona de alimentación. Llegan atraídas por los cardúmenes de peces o pequeños crustáceos existentes en áreas de surgencia.

Es una especie de cabeza ancha y aplanada, cuyos ojos se ubican en su parte lateral, detrás de los cuales están los espiráculos. Posee una enorme boca que puede llegar a medir 1,5 metros de ancho, con capacidad suficiente como para albergar a una foca nadando de costado y triturarla con sus mandíbulas en donde se hallan una gran cantidad de filas de pequeños dientes.

A pesar de su gran tamaño y fortaleza, se encuentran en peligro ya que sufren de múltiples amenazas. Una de ellas es la pesca, pues al frecuentar las mismas áreas que los bancos de atún quedan atrapados en las redes. Otro de los riesgos que deben sortear, por increíble que parezca, son los barcos, ya que estos tiburones migratorios y sus áreas de navegación y alimentación coinciden con las rutas de navegación de las embarcaciones que pueden chocarlos.

Rescatan enorme tiburón ballena en La Guajira

El año pasado, en un acto heroico y de responsabilidad ambiental, pescadores del municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, devolvieron al mar a un enorme tiburón ballena que sorpresivamente llegó a la orilla.

Los primeros en percatarse de la situación fueron los pescadores. Luego comenzaron a llegar niños y adultos curiosos atraídos no solo por los característicos lunares y líneas horizontales y verticales de color blanco o amarillento de esta especie, sino también por el enorme tamaño del animal: cerca de seis metros.

El pez requería retornar con urgencia a aguas profundas. Por esa razón, los pescadores optaron por amarrar su cola con un par de lazos y halarlo hasta llevarlo a aguas profundas, con ayuda de una lancha. Más de 10 personas tuvieron que intervenir para poder mover al tiburón ballena, considerado como el pez existente más grande del mundo, ya que alcanza a medir hasta 12 metros de longitud, en promedio, y a pesar más de 20 toneladas.

Al conocer el hecho una comisión de la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) se trasladó hasta Manaure Abajo para informarse de primera mano cómo fue la llegada del tiburón ballena a la orilla.

Tras la inspección, liderada por el director general de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, se pudo establecer que el pez no presentaba heridas y fue devuelto a su hábitat. De igual forma, se pudo precisar, que el animal no encalló, sino que llegó a la costa porque se enredó en una red de pesca y fueron los mismos pescadores quienes voluntariamente optaron por regresarlo al océano.

“Los muchachos me avisan que traen un tiburón, de inmediato les reproché y esperé su llegada para ordenar que fuera devuelto nuevamente al mar. Soy consciente de que esas especies hay que preservarlas, pertenezco a una asociación de pesca y allí nos explican continuamente cuáles especies se pueden agarrar y cuáles no. El animal conoció tierra, volvió y voló”, manifestó Javier Martínez, pescador de Manaure.