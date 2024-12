El ente de control explicó que esta agente especial deberá evaluar las dificultades planteadas sobre el operativo de captura de Jesús Santrich y determinar si se mantiene o desiste del recurso de apelación presentado por el procurador que intervino en la audiencia. “Los temas a considerar son si siempre (Santrich) estuvo bajo una autoridad y no se hizo efectiva la libertad, o si por la orden de captura avalada por un juez de garantías no había alternativa diferente a hacerla efectiva, considerando además las condiciones particulares de salud y seguridad del vinculado”, explicó la Procuraduría.

Por parte de los abogados defensores se sabe que estos trataron de argumentar ante la jueza de garantías que la Fiscalía no tenía competencia para realizar la captura Santrich. Para sustentar ese planteamiento los abogados habría presentado un certificado y el fallo del Consejo de Estado en donde se indica que Seuxis Paucias Henández Solarte ostenta la investidura de congresista y por tanto es un aforado con lo cual la competencia para investigarlo y juzgarlo es de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, es argumento no fue admitido. La postura jurídica opuesta indica que no se es congresista hasta tanto no se de la posesión y ese es el trámite que Santrich no ha podido cumplir precisamente por que fue detenido hace poco más de un año.

El senador Cepeda señaló, al salir de la visita, que Santrich está firme en su compromiso con la paz pero que al mismo tiempo no está dispuesto a dejarse extraditar. “Nos aseguró que nunca ha hecho un negocio ni legal ni ilegal, y que no va a terminar como narcotraficante, así que antes de llegar a ser extraditado está dispuesto a quitarse la vida”.

Desde la clandestinidad, Iván Márquez, cuestionó todo el procedimiento llevado a cabo con Santrich por parte del ente acusador. El exjefe negociador de las Farc aseguró que Santrich “un invidente” fue dopado “hasta causarle inconciencia y un paro respiratorio”.

La Fiscalía por su parte aseguró que todo está listo para que este lunes, a las 2:30 de la tarde, se realicen las audiencias de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra Santrich en el complejo judicial de Paloquemao, al occidente de Bogotá. Se espera que estas diligencias –diferencia de la reservada y accidentada audiencia de legalización– sean públicas para que el país conozca la evidencia obtenida por la Fiscalía para encausar a Santrich.

De momento lo único que se sabe sobre las nuevas pruebas contra el exguerrillero es que Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez que participó en la operación dirigida por la DEA contra Santrich es el testigo estrella. “Dentro de esas nuevas evidencias se obtuvo por fiscales colombianos, adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, la declaración del señor Marlon Marín Marín”, dijo la Fiscalía en un comunicado. Este lunes se empezará a conocer el alcance y gravedad de ese testimonio con el que se logró retornar a prisión a Jesús Santrich.