“Con la moral afectada”, Álvaro Uribe muestra su preocupación por la violencia desatada en Cauca y la inseguridad en el país

Varias figuras políticas mostraron su rechazo a los actos realizados por las disidencias y también manifestaron su preocupación por la violencia contra el Ejército y la Policía, tal es el caso de la senadora, María Fernanda Cabal, quien afirmó: “ ¿Cómo no estar indignados ante el asesinato en Morales -Cauca de estos patrulleros de la Policía Nacional?”.

¿Cómo no estar indignados ante el asesinato en Morales -Cauca de estos patrulleros de la Policía Nacional? Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego David López Domínguez, fueron los dos integrantes de patrulla de la @PoliciaColombia que los terroristas asesinaron. ¿Cuántas vidas… pic.twitter.com/uGxZmEyhWO

La delicada situación que se vive en el país en materia de seguridad hizo que l as poblaciones de Jamundí y Dagua(Valle del Cauca) y Jambaló, Suárez y Morales (Cauca) vivieran momentos de horror a manos de las estructuras Jaime Patiño y Dagoberto Ramos de las disidencias.

SEMANA conoció las conmovedoras comunicaciones que tuvieron las autoridades mientras trataban de defenderse del enemigo: “Mi sargento, no me deje morir. Mi sargento, me dieron. Necesitamos apoyo aéreo, le dieron al mayor”.