¿Cuáles son los restaurantes con estrellas Michelin más caros para celebrar San Valentín?

Muchas parejas del mundo buscan los mejores -y más caros- restaurantes de la Guía Michelin para celebrar el día de San Valentín. Los amantes de la buena mesa pueden encontrar estas opciones en países ubicados en Asia, Europa y Estados Unidos.

En este contexto, el portal Chef’s Pencil llevó a cabo un análisis comparativo con los precios de 450 restaurantes con estrellas Michelin de todo el mundo y definió los menús degustación (de 8 a 12 platos) más onerosos.

En primer lugar se encuentra el español Sublimotion, que ofrece un menú degustación por 1.517 euros, unos 7′834.000 pesos colombianos. El reconocido Paco Roncero, quien fue jurado en MasterChef Colombia, es el dueño de este establecimiento en el que, por ejemplo, un ‘ciberchef’ cocina delante de cada comensal, dándole la oportunidad de comer en un mundo virtual. En el restaurante solo hay una mesa, que es compartida por 12 personas.

“Teníamos muy claro que el plato es lo que es y otra cosa era cómo lo presentábamos para magnificarlo y que fuera algo brutal, y a partir de ahí se pensó todo lo que es la parte de la experiencia, la música, la proyección, etc”, dijo Roncero en conversación con Alimente.

En cuanto al alto valor del menú, Roncero dijo: “Al final no es solamente la comida o solamente la experiencia, y también responde a la cantidad de personas y especialistas que trabajan detrás para que sea posible. Es lo de siempre, cuando la gente critica esta propuesta porque el precio del menú es de 1.500 euros, no son conscientes quizás de lo que cuestan las cosas. Además, si la gente lo paga es por algo, no es humo, es algo mágico, que es único y diferente. ¿Pagaría yo por un Ferrari? No, porque no tengo ese dinero, y si lo tuviera, tampoco me lo compraría, pero sí pagaría por una comida de este estilo”.

En segundo lugar está Ultraviolet en Shanghái. Con un menú de 1.225 euros (6.320.000 pesos), este restaurante dirigido por el chef Paul Pairet es un espacio donde “la tecnología se conecta con los cinco sentidos del ser humano”.

Allí, los comensales están rodeados por paredes con imágenes en movimiento y altavoces, además de mesas con luces y sonidos, en donde se sirven platos como ostras con caviar, jugo cítrico y mousse de agua de mar.

Este modelo de experimentación de Sublimotion y Ultraviolet tiene el nombre de psycho taste. “Una inmersión total que explora lo que una multitud de estimulaciones diferentes puede ayudarnos en una mayor percepción del gusto. Desde imágenes a sonidos, pasando por los olores que desprenden los platos así como un difusor de aromas o los objetos que en algunos momentos se posan sobre la mesa, para que el comensal interactúe con ellos”, detalló Bon Viveur.

Para cerrar el top 3 aparece Kitcho Arashiyama Honten en Tokio, Japón. Con un menú de 784 euros (3.860.000 pesos), este espacio dista de los dos primeros porque se trata de un entorno tradicional al mejor estilo japonés. El restaurante está compuesto por siete comedores en los que se sirven preparaciones con los ingredientes frescos de temporada, desde rábanos silvestres hasta langosta ise-ebi.

Condecorado con tres estrellas Michelin, Kitcho Arashiyama Honten se especializa en cocina kaiseki, un tipo de comida que incluye vegetales, pescado y carne, acompañada por sake.

Otros de los restaurantes que se ubican entre los más caros del mundo son Azabu Kadowaki (Tokio, Japón) con un menú a partir de 711 euros (3.670.000 pesos) y en el que la cocina tradicional japonesa se combina con técnicas modernas y un ambiente internacional; Masa, en Nueva York, Estados Unidos, con un menú de 689 euros (3.550.000 pesos dólares); y Guy Savoy, en París, Francia, con un menú de 530 euros (2.739.000 pesos).