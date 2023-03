Ricardo Chaneton, el chef venezolano con el mejor restaurante de Hong Kong

En la última edición de los premios Tatler Dining Awards, el restaurante Mono fue galardonado como el mejor de Hong Kong. Este establecimiento fue creado por el chef venezolano Ricardo Chaneton, quien en el 2022 ganó su primera estrella Michelin.

Los jurados del Tatler Dining Awards destacaron: “cenar en Mono es dejarse iluminar por la cultura gastronómica de América Latina. Y no hay mejor embajador para esto que (...) Chaneton. Él ha seguido adelante con su equipo desde diciembre de 2019, educando y abriendo mentes con una verdadera visión única de esta compleja cocina”.

Durante el evento, Mono también recibió el premio por el mejor servicio. “El servicio es el eje de cada restaurante, pero Mono lo lleva un paso más allá, gracias a una experiencia gastronómica que es tanto una educación como una celebración de la cocina latinoamericana. La cocina abierta permite una conexión directa entre el chef Chaneton y su equipo, mientras que en sala, el gerente general Mauricio Rodríguez familiariza a los comensales con platos e ingredientes novedosos, y la forma en que están integrados en la cultura de América Latina”, expresó la organización.

Chaneton, quien creció en Venezuela, quería ser médico y terminó en una cocina. Trabajó en los mejores restaurantes de España y Francia y ahora, con menos de 35 años, es el primer cocinero de su país en ganar una estrella Michelin.

“Yo soy una persona muy tímida -dijo Chaneton en conversación con SEMANA-, pero en Mono no sé qué me pasa y cambio completamente. El verdadero yo aparece en la cocina del restaurante”.

“He trabajado en cuatro restaurantes a lo largo de mi vida. Es decir, mi carrera no se basa en haber hecho pasantías aquí o allá. Tuve la suerte de estar en el momento adecuado, con la gente adecuada y con la energía adecuada. Cuando abrí Mono me dije que tenía que ser un restaurante que tuviera sentido -en inglés suena bonito: it needs to make sense-, y qué es eso: es trabajar con la nostalgia, hacer comida que me gusta, que añoro y que extraño, pero por medio de lo que aprendí”, añadió el chef.

Mono se creó en términos de diseño como una cocina abierta. Para Chaneton esto es importante porque, según él, cada cocinero debe tener la imagen de la cara de los comensales en su mente a la hora de emplatar. Esto se traduce en un verdadero servicio personalizado.

En relación a ser el primer chef venezolano en ganar una estrella Michelin, Chaneton señaló que es una gran responsabilidad y, a su vez, un aliciente para la cocina de su país de origen.

“La responsabilidad es grande y me di cuenta que en este mundo ser el primero es importante, pero es aún más relevante decir que no tienes que ser el único. Hoy por hoy, con tanta competencia positiva que tenemos en nuestra profesión, la idea no es ser el primero sino ser el pionero de muchas otras cosas”, manifestó el dueño de Mono.

“Tener una estrella Michelin es algo muy bonito si se tiene en cuenta que soy chef y propietario del restaurante que se ganó el galardón. Debo dejarlo claro porque, por ejemplo, cuando era cocinero en Mirazur teníamos dos estrellas Michelin pero yo no era el dueño del lugar. Lo que tiene peso es que soy el que creó Mono, el que lo construyó, el que barría el suelo cuando estábamos en el proceso de apertura. También es el mérito que merece un país (Venezuela) al que nunca le había pasado algo así y que necesita muy buenas noticias”, concluyó.

Cabe destacar que The 50 Best anunció el cronograma de su experiencia Signature Sessions, una serie de eventos que se llevarán a cabo en Singapur del 25 al 27 de marzo. Allí, Chaneton será uno de los principales anfitriones.