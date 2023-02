Día Mundial del Cine: esta es la comida infaltable para una buena tarde de películas

Este 13 de febrero se podrá ir al cine por solo 5.000 pesos cada boleta, pero aún no está confirmado que la confitería también esté en promoción en todas las salas de cine.

Desde inicios de siglo, todos los segundos sábados de febrero se celebra el Día Mundial del Cine, fecha instaurada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En Colombia, esta celebración tendrá lugar el próximo 13 de febrero y, como homenaje, las boletas de cine tendrán un costo de 5.000 pesos. Esta promoción aplica para todas las boletas, salas, películas y formatos, de acuerdo con el anuncio de Munir Falah, presidente y SEO de Cine Colombia.

“DÍA DEL CINE 🎬 FEBRERO 13 🎬 Fecha definida por todos los exhibidores del país en agradecimiento al público colombiano por su respaldo al sector. PRECIO ÚNICO: $5.000. Todo el país, todos los cines, todas las funciones, todas las boletas, todos los formatos”, escribió en sus redes sociales.

La preventa de las boletas comienza este 8 de febrero, pero no todas las entidades han confirmado si durante ese día también habrá descuentos en los productos de confitería (crispetas, perritos calientes, nachos con queso y bebidas, entre otros). Normalmente los precios de los combos pueden ir de 20.000 a 60.000 pesos.

Las palomitas de maíz, los perros calientes y los nachos con queso fundido son las estrellas de estos combos y sin ellos la experiencia de ir al cine no sería igual. Esta es la historia de estos snacks y unas recetas para hacer en casa.

Receta de palomitas de maíz

En sus inicios, las salas de cine prohibían el ingreso de comida, pues eran sitios exclusivos y de “alta sociedad”. Según el libro The Bloomsbury Handbook of Food and Popular Culture, esto cambió cuando el sonido llegó al cine.

En 1927 se empezaron a vender dulces, cacahuates y chocolates. Tres años más tarde las palomitas, estrellas de las salas de cine, empezaron a venderse en los teatros, cuando la emprendedora Julia Braden convenció a los dueños de una sala de cine en Missouri, Estados Unidos, de que la dejaran poner su puesto de palomitas y fue un éxito gracias a su bajo costo y fácil modo de preparación.

Ingredientes:

⅓ de taza de maíz pira.

¼ de taza de aceite de oliva.

2 cucharadas de ghee, mantequilla clarificada o aceite de coco.

Una pizca de sal.

1 cucharada de romero fresco picado.

½ taza de queso parmesano rallado fino.

Preparación:

En una olla pequeña ponga a calentar ¼ de taza de aceite de oliva, la sal y el romero. Cuando esté bien caliente, apague y deje reposar por 15 minutos. Reserve.

En una olla grande caliente el ghee o aceite de coco a fuego medio alto. Incorpore tres granos de maíz pira y tape la olla. Cuando el maíz explote, incorpore el resto del maíz, tape y retire del fuego por 30 segundos. Regrese al fuego. En pocos segundos deben explotar casi todos los granos al mismo tiempo. Sacuda la olla y deje un pequeño escape de aire en la tapa para que las crispetas queden secas y crocantes.

Una vez disminuyan las explosiones, apague y espere 1 minuto. Pase las crispetas a un tazón y descarte los granos que no explotaron. Con la ayuda de una espátula agregue el aceite de romero y el queso parmesano. Consúmalas inmediatamente o guárdelas en un recipiente hermético.

*Esta receta fue publicada en la revista impresa Cocina Semana #71.

Receta de nachos

Los nachos son una preparación, con origen en la gastronomía mexicana, que consiste en una cama de totopos cubiertos con carne, queso y otros ingredientes como frijoles y guacamole. Según la historia urbana, este plato consiguió su nombre gracias a su creador Ignacio Anaya García -también conocido como Nacho- quien improvisó el plato para poder atender a unos estadounidenses que acudieron a su restaurante en la década de los 40.

Al probar la preparación de totopos con queso derretido, sus comensales preguntaron el nombre del plato a lo que él respondió: “Nacho”, inspirado en su propio apodo. Así, se dice que inició este plato que se globalizó y hoy en día es popular en todas las latitudes.

Ingredientes:

1 libra de carne molida de res.

½ cebolla cabezona.

2 tomates chontos.

2 cucharadas de pasta de tomate.

1 cucharada de aderezo para tacos.

Al gusto: nachos o totopos, sal y pimienta.

Toppings: lechuga batavia, tomate chonto, guacamole, crema agria, queso holandés y frijoles refritos.

Preparación: (ver video).

Receta de perro caliente

En Coney Island, Nueva York, se encuentra el sitio de origen de los primeros hot dogs. En este parque de diversiones, en 1867, un inmigrante alemán llamado Charles L. Feltman empezó a servir las típicas salchichas al estilo Frankfurt a los turistas. La diferencia, y lo que hizo que nacieran los perros calientes, fue que Feltman vendía la salchicha en compañía de un bollo largo de pan para que los turistas pudieran disfrutar de la salchicha con más facilidad.

Hoy en día son un producto comercializado a nivel mundial y hacen parte de la gastronomía estadounidense. De hecho, en 2021 los estadounidenses gastaron más de $7.500 millones en Hot Dog y salchichas, según cifras del Consejo Nacional de Hot Dogs y Salchichas (NHDSC).

Ingredientes:

12 panes medianos de perro.

12 salchichas (del tamaño del pan).

12 tiras de tocineta.

1 taza de papas fosforito.

½ taza de pepinillos encurtidos finamente picados.

¼ taza de cebolla finamente picada.

Salsa de tomate, mayonesa y mostaza.

Preparación:

Mezcle los pepinillos con la cebolla. Envuelva cada salchicha en una tira de tocineta y asegure los extremos con palillos. En una sartén, sofría a fuego medio hasta que estén doradas por todos lados. Retire los palillos. Caliente los panes y córtelos a lo largo e introduzca una salchicha. Ponga los perros calientes con los acompañamientos para que cada invitado los arme a su gusto.

*Esta receta fue publicada en la revista impresa Cocina Semana #53.