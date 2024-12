Esto no solo lo recomendamos por la importancia probada de crear y mejorar las capacidades de las empresas; si no, también, para que las organizaciones conozcan hasta el más mínimo detalle de sus operaciones de tal forma que cuando se presenten situaciones extraordinarias, como las que tristemente estamos viviendo hoy en día, sepamos qué modelos podemos usar y cómo adaptarlos a la operación. Bien sea para la implementación de esquemas de trabajo remoto, para habilitar nuevos canales de comunicación con nuestros clientes; o para hacer una gestión eficiente de la información de la empresa y que todos puedan encontrar y usar lo que necesitan fácilmente. En general, es preciso implementar habilitadores que hoy en día se encuentran, no solo como algo deseable en una empresa, sino incluso necesario si se quiere salir adelante ante el escenario de crisis financiera y empresarial que amenaza con caer en las economías mundiales sin distinción de tamaño o nacionalidad.

Ojalá sea esta crisis también una oportunidad para que como profesión, e incluso como sector económico de servicios jurídicos, encontremos nuevas formas de operar y servir a nuestros clientes. Tenemos que terminar con la malsana costumbre de solo preocuparnos por mejorar nuestra operación cuando tenemos una crisis tocando a la puerta. Ahora nos encontramos ante una potencial recesión económica que promete ser peor que la que vivimos en 2008, pero al mismo tiempo nos encontramos con la oportunidad de aprender de los errores pasados y comprender lo que alguna vez mencionó el expresidente norteamericano Jhon F. Kennedy: “the time to repair the roof is when the sun is shining” (es más fácil reparar el techo cuando no está lloviendo).

*Senior Manager. Legal Operations Services. EY Law Latin America North (LAN)