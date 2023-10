¿Cómo usar bicarbonato de sodio y aceite de oliva para reducir la humedad del ambiente?

El bicarbonato de sodio es un ingrediente versátil que se encuentra comúnmente en la mayoría de los hogares. Se ha ganado una reputación por sus diversos usos en la limpieza, la salud y la belleza. En esta ocasión, se explorará un consejo sencillo pero efectivo para reducir la humedad del ambiente y, como resultado, evitar la visita de insectos no deseados, como hormigas y cucarachas.

Este consejo práctico involucra una simple mezcla de ingredientes que se puede preparar en casa y aplicar en las esquinas de las ventanas de su hogar. Esto no solo ayudará a mantener alejados a los insectos, sino que también combatirá la humedad en su hogar, según lo indica el portal web Faro de Vigo.

La efectividad de esta mezcla radica en la capacidad del bicarbonato de sodio para absorber la humedad. En áreas con alta humedad, como en muchas ciudades costeras o en épocas de lluvias, esta solución es especialmente útil. Al eliminar la fuente de humedad, se reduce el atractivo de su hogar para los insectos, lo que a su vez puede ayudar a prevenir infestaciones no deseadas.