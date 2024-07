Mezcla casera para remojar la ropa de color antes de lavarla y así evitar que se destiña

Mantener la ropa de color en una buena condición no es tarea fácil y más durante el proceso de lavado en el que puede desteñirse fácilmente. Una de las primeras recomendaciones que hacen los expertos para que esto no suceda o no se dañen otras prendas es separar, pues no se deben mezclar colores claros con oscuros, ya que esto aumenta el riesgo de que los tonos se transfieran entre sí.