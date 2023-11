¿Cómo utilizar el vinagre de manzana para desmanchar los dientes y prevenir infecciones bucales?

Hay quienes recurren a costosos tratamientos en búsqueda de recuperar el color original de sus dientes y eliminar esos tonos que por estética no lucen bien; pero también hay algunas alternativas caseras que pueden contribuir a lograr este objetivo.

¿Cómo usar este remedio casero?

Es importante no repetir más de una vez al día este tratamiento para no dañar el esmalte ni las encías. Además, lo recomendado es que no se alargue más de 15 días dicha rutina para, así, proteger al máximo la salud bucal. Pasado este tiempo, es viable realizarlo una o dos veces a la semana para aprovechar su efecto blanqueador.