¿Cuál es la oración que se debe rezar el Miércoles de Ceniza?

Miércoles de ceniza: esto es lo que no se debe hacer ese día

Oración para rezar el Miércoles de Ceniza

Predicador: De las palabras de San Evangelista (14,1-6): “No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar adonde voy”. Tomás le dijo: “Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?” Jesús le respondió: “Yo soy el Camino, la Verdad. Nadie va al Padre, sino por mí”.