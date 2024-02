Miércoles de Ceniza: ¿Puede solicitar permiso en el trabajo para ir a la iglesia?

¿Puedo pedir permiso en el trabajo para participar de la ceremonia?

Si usted desea asistir a la misa en celebración del Miércoles de Ceniza, en la que el sacerdote le marca la ceniza a los fieles católicos, la empresa debe respetarle el derecho a la libertad de culto, no obstante usted debe tener en cuenta que debe establecer acuerdos de horario con su empleador como medida de protección para no incurrir en descuentos de su salario por el no cumplimiento de su turno establecido.