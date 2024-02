Juan Guillermo Monsalve titubeó y confundió las fechas en las que grabó presuntas presiones para firmar su retractación para favorecer al expresidente Uribe

“Yo solamente tengo una solicitud de aclaración que me generó curiosidad desde que mostraron los videos la primera vez y es que aparece una fecha: En el REC 3 aparece 2007-02-08, pareciera que la fecha fue 2007, febrero-ocho; en el REC 8 aparece 2007-21-01; en el REC 4 se me escapó anotarlo, pero aparece una fecha de 2007 . Ya que usted fue el que tomó esas grabaciones nos podría explicar esas fechas que aparecen en el registro de video”, preguntó el juez.

“Los relojes no traen hora, no tienen la hora, y eso graba, yo no sé si fue el día que hicieron la memoria o qué, pero no sé por qué esa fecha. Los relojes no se dejan manipular” (sic), respondió Monsalve. El juez manifestó que pese a que la Fiscalía General, las víctimas, el apoderado de Cadena y la Procuraduría ya habían hecho las preguntas él si necesitaba tener una claridad absoluta sobre la línea temporal.