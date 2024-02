Corte Suprema exige garantías para llevar a cabo la elección de Fiscal. Su presidente, magistrado Gerson Chaverra, insiste que hubo violencia y agresión

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra, dijo que “hemos pedido de que lo que sucedió el día jueves no se le quite la trascendencia y la gravedad del hecho, porque evidentemente fue un hecho de agresión y de violencia contra la Corte Suprema de Justicia y contra los magistrados, la Corte fue sitiada. Las puertas de ingreso y de salida fueron bloqueadas, eso es un acto de agresión, en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados, de los empleados que se encontraban para ese día dentro de la corporación”.

Sin dar vueltas y con contundencia, el presidente de la Corte Suprema le salió al paso a las declaraciones de altos funcionarios, entre ellos el director de la Policía, general William Salamanca, quien en varias declaraciones dijo que pudo entrar tranquilamente, que las protestas no fueron violentas, y que en varias ocasiones preguntó si tomaban el control y la respuesta fue negativa.

Por eso, el magistrado Chaverra recriminó, “el hecho de que el general Salamanca haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada, a tal punto que, al mediodía, cuatro o cinco compañeros magistrados intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse. ¿Por qué? Porque la Corte estaba física y materialmente bloqueada. La protesta pacífica inicialmente terminó siendo un acto de violencia y de agresión para la Corte Suprema de Justicia”.