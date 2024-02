Presidente de Corte Constitucional rechaza intimidaciones a la Corte Suprema, pero afirma que lo ocurrido “no fue un secuestro”

La violenta arremetida de personas que presionaban de forma violenta a la Corte Suprema para que escogiera fiscal el pasado jueves, y que terminó en una encerrona contra los magistrados que pasaron horas sin poder salir del Palacio de Justicia, sigue dando de qué hablar. Incluso, en el debate se plantea si lo que ocurrió fue un secuestro. Según el presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, no fue así .

“No, yo creo que un secuestro es una expresión muy severa. Las palabras tienen una fuerza, un peso, una dimensión, y por eso hay que mirarlas muy bien cuando se escogen para usarlas. Las palabras son armas que a veces se devuelven contra nosotros”, dijo el magistrado Reyes, anticipando que el hecho de que sus colegas no pudieran salir del Palacio de Justicia no suponía un secuestro.

Corte Constitucional pide que no “se presione o amedrente a instituciones de la Justicia”, tras asedio a magistrados en Bogotá

Contexto: Corte Constitucional pide que no “se presione o amedrente a instituciones de la Justicia”, tras asedio a magistrados en Bogotá

Con ese argumento, explicó que “el secuestro es una forma bastante terrible de limitar la locomoción de las personas o su vida en general, su afectación en los sentimientos más humanos. Yo creo que los magistrados no estaban en total sin posibilidades de poder salir de aquí, pero tampoco estaban en una situación tal que se les permitiera cualquier expresión y, en general, que se les afectara con lo que significa afectar la vida de los humanos en el secuestro ”.

Presiones a la Corte

Urgente | Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están sitiados, manifestantes bloquearon los accesos y no los dejan salir. La situación es grave

Contexto: Urgente | Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están sitiados, manifestantes bloquearon los accesos y no los dejan salir. La situación es grave

“Pues yo creo que ha habido mecanismos desafortunados. Creo que lo que corresponde a una democracia es garantizar la independencia y la libre deliberación de los jueces en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia. Luego, una forma de amenaza como esta afecta esa independencia judicial. Quiero decir una cosa, la vida de la democracia, la suerte de la democracia, el futuro de la democracia está sobre los hombros de la independencia”, insistió el magistrado Reyes, quien agregó que, “sin un juez independiente, no hay democracia posible”.

Rechazo ataques

“Rechazo toda forma de intimidación y de violencia contra la Corte Suprema de Justicia. No podía ser, y nosotros no estábamos de acuerdo en que se produjera de la manera que se hizo en las inmediaciones de la Corte y que, de alguna manera, se presionara y se afectara la libre deliberación de esa corte para tomar la decisión de elegir o no a una nueva fiscal. La Corte manifestó su apoyo total y entero a la Corte Suprema, y su voto de solidaridad y de rechazo a toda forma de violencia”, afirmó el magistrado Reyes.