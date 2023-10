¿Cuáles son las mejores especias para poder condimentar la carne?

Sin embargo, tales han sido los comentarios que hizo una aclaración: “En el último estudio del CIIC no se pide a la población que deje de comer carnes procesadas , sino que se indica que la reducción del consumo de estos productos puede disminuir el riesgo de cáncer colorrectal”, se puede leer en un comunicado del 2015.

En este sentido, los expertos sugieren una ingesta no solo adecuada sino certera de carne roja como aquella que no tiene grasa y se llama magra, con el fin de que no incida en los niveles de colesterol, una sustancia que de acuerdo con la Clínica Mayo cuando se deposita en las arterias dificulta el flujo sanguíneo, y por ende, eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares.