Lista de alimentos que nunca se deberían consumir en la noche: impiden dormir y generan sensación de pesadez

La imposibilidad de dormir de noche suele generar enojo, ¿y cómo no?, si no hay algo más reconfortante que un buen descanso tras una larga jornada laboral. Sin embargo, la dificultad de conciliar el sueño no necesariamente obedece al insomnio, como algunos pueden llegar a creer, sino a los hábitos alimenticios de noche.

La cena es una de las comidas más importantes del día y, no obstante, hay quienes no saben qué tipo de alimentos consumir. De ahí que en ocasiones prueben los menos indicados y pasen una noche para el olvido.

A continuación cuáles alimentos no son recomendados para la noche y por qué:

Alimentos grasos:

Los alimentos grasos no caen bien al organismo cuando se consumen a menudo, pero mucho menos en la noche. Así lo explicó Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, dietista-nutricionista y autora del libro Come seguro comiendo de todo, en conversación con Cuídate Plus.

Alimentos grasos, poco recomendados para el consumo nocturno. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Con algunos alimentos conviene esperar antes de irse a la cama, pero por una cuestión muy lógica y puramente funcional: si comemos alimentos muy grasos, la grasa retrasa el vaciado gástrico, es decir, los alimentos van a estar más tiempo en nuestro estómago”, afirmó.

Carnes rojas:

Las carnes rojas no ayudan para nada a quienes desean dormir inmediatamente apoyan la cabeza en la almohada. Un estudio publicado Aging and Disease, evidencia que está especialmente contraindicado en adultos mayores, aunque no logró establecer el porqué.

Estudios hacen relación entre el alto consumo de carnes rojas y el cáncer. | Foto: Getty Images / Owen Franken

Lo que sí dejó ver la investigación fue que las proteína, algunas por el consumo de carne, “son fuentes de algunos aminoácidos precursores de dos neurotransmisores relevantes para los ritmos biológicos, la serotonina y la melatonina, que intervienen en el sueño”.

Café

Parece obvio, pero no lo es. El consumo de café no es recomendado en las noches y, sin embargo, hay quienes se rehúsan a dejar esta bebida antes de dormir.

Harvard recomienda el consumo de café pero evitando el exceso del mismo. | Foto: Getty Images

Guadalupe Blay, coordinadora del Grupo de Nutrición y Metabolismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), citada en un artículo del diario La Vanguardia de España, asegura que la cafeína puede retrasar el sueño hasta 40 minutos más de lo normal, ya que es psicoactiva, y más cuando se consume de noche.

Alimentos críticos:

Es cierto, los cítricos como la naranja tienen más de una bondad para el organismo, en especial por sus aportes en antioxidantes y vitamina C. Pero su acidez no es la mejor amiga de quienes los ingieren en la noche.

Estas bebidas pueden traer grandes beneficios para el corazón, pero su consumo no es recomendado en la noche. | Foto: Getty Images

“Lo que pasa con los cítricos, como ocurre con otros alimentos es que a veces hacen que el esfínter que une el esófago con el estómago no cierre bien”, explicó Beatriz Robles en Cuídate Plus.

¿Cuánto envejece el cerebro cuando no se duerme bien?

El insomnio hace que el cerebro envejezca en cuestión de una noche. Así lo demostró un estudio realizado por la Universidad de California y publicado por Journal of Neuroscience.

Durante la noche, el cerebro produce melatonina, una sustancia que utiliza para iniciar y mantener el sueño. | Foto: Dattis Comunicaciones

Para el estudio se tuvieron en cuenta las resonancias magnéticas de 134 participantes, divididos en cuatro grupos, luego de unas noches en la que vieron afectada sus horas de sueño:

Grupo 1: privación total de sueño (sin dormir durante una noche).

Grupo 2: privación parcial de sueño (tres horas en la cama durante una noche).

Grupo 3: privación crónica de sueño (cinco horas en la cama cada noche durante cinco noches).

Grupo 4: sin privación de sueño cada noche.

Lo que reveló la investigación es que quienes dejaron de dormir durante una noche completa, es decir, los integrantes del Grupo 1, tuvieron un envejecimiento de entre uno y dos años en su cerebro, como lo arrojó un algoritmo de aprendizaje automático, llamado brainageR, luego de analizar las resonancias magnéticas.