¿Cuántas veces se debe lavar el arroz antes de cocinarlo?

Se le reconoce por ser un cereal que le aporta una serie de propiedades y beneficios a la salud; sin embargo, su consumo no debe excederse. El portal Cuerpo Mente destaca que aporta energía gracias a su riqueza en hidratos de carbono, siendo el almidón el que más destaca y que tiene la ventaja de absorberse con lentitud, gracias a lo que se evita que se produzcan picos de glucemia en la sangre.

La cantidad exacta de arroz que debe comer para no engordar

Contexto: La cantidad exacta de arroz que debe comer para no engordar

¿Se debe lavar el arroz antes de cocinarse?

Uno de los cuestionamientos que se hacen las personas con frecuencia es si el arroz debe lavarse o no antes de cocinarlo y la respuesta es sí, de acuerdo con los expertos . El portal El Mueble indica que existen diversas razones por las que se debe limpiar este producto con agua antes de prepararlo y una de ellas es reducir su contenido de arsénico natural.

Dependiendo de cuántas veces a la semana se consuma, es recomendable lavarlo para reducir este compuesto, que es cancerígeno. Si bien este componente inorgánico del arroz no presenta graves niveles de peligrosidad a corto plazo, sí puede suponer un problema en el largo tiempo si se consume de forma habitual.

Además, este no es el único metal pesado que contiene este producto. Se dice que también hay presencia de plomo y cadmio, que a su vez implican riesgos para la salud de los seres humanos, según una investigación publicada en el International Journal of Environmental Research and Public Health.