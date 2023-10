¿Cuánto tiempo debe asarse una carne para que no quede seca?

Si bien la carne es un alimento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere consumir moderadamente por su relación con el cáncer colorrectal y el páncreas, no se puede desestimar cada uno de sus nutrientes.

“El estudio del CIIC confirma lo recomendado en el informe de 2002 de la OMS titulado Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, en el que se aconsejaba a la población que moderará el consumo de conservas de carne para reducir el riesgo de cáncer”, indica en un informe la entidad internacional.